Presidentiële honden in de sneeuw wekken veel Amerikaanse blijdschap op

Honden horen gewoon in het Witte Huis, vinden veel Amerikanen. Zeker nadat Trump de eerste president in 100 jaar was die geen viervoeter meenam naar z’n nieuwe stek. Hondenmens Joe Biden gelukkig wel, waaronder een asielhond, en de eerste foto van de twee ‘First Dogs‘ in de sneeuw leidde al tot veel enthousiaste reacties.

De een is er even bij gaan liggen, de ander loopt in een drafje door de sneeuw, waarbij z’n blije staart gewoon bijna van het beeld af kwispelt. Major en Champ Biden, de ‘presidentiële’ honden, hebben met volle teugen genoten van de enorme sneeuwval in hun nieuwe thuishaven Washington DC. Dat heeft Naomi Biden, de kleindochter van de kersverse president Joe Biden en social mediafan, laten weten via Twitter.



‘Eerste honden’

Naomi postte een foto van de twee Duitse herders, die te zien waren in de tuin van het Witte Huis. Bijna 80.000 mensen vonden de foto leuk en volgers reageerden enthousiast op het kiekje. „Wat heerlijk dat er na vier jaar eindelijk weer dieren terug zijn, dat hoort gewoon bij het presidentschap,” schreef een fan. Een ander reageerde: „Mooi om te zien dat Major, de jongste van het stel, lekker door de tuin aan het rennen is. Terwijl Champ, de oudere hond, het allemaal rustig aanschouwt. Geweldig om deze prachtige honden in het Witte Huis te zien.”

Ook postten mensen foto’s van hun eigen honden en kattenmensen vragen zich af of er ook ‘First Cats’ naar het Witte Huis komen. De president zelf heeft geen kat, zijn kleindochter wel, weet een Twitteraar. „Winston is Naomi’s kat en hij is nu in het Witte Huis.” Hij gebruikt daarna de hashtag #COTUS, de kattenvariant op POTUS (President of the United States).



Asielhond

Major Biden is de eerste asielhond die het tot het Witte Huis heeft weten ‘te schoppen’, iets waar dierenorganisaties in de Verenigde Staten enorm blij mee zijn. „Als een president een hond heeft geadopteerd, geeft dat een signaal af naar de bevolking. Als je graag een hondje wil hebben, kijk dan eerst eens in een asiel voordat je naar een fokker gaat. Het is geweldig om te zien dat er een nu een asielhond als ‘First Dog’ in Washington woont.’ Major heeft z’n eigen Twitter-account en poseert graag met z’n tong uit z’n bek.



Voormalig president Donald Trump had geen huisdieren, waarmee hij de eerste Amerikaanse president in 100 jaar was zonder dieren. Naar eigen zeggen ‘had hij daar geen tijd voor’, anderen hebben er zo hun eigen mening over. „Hij was waarschijnlijk bang dat huisdieren z’n toupetje als speeltje zouden gebruiken!”



