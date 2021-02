Meer jongeren willen mannelijke anticonceptie, maar hoe werkt dat?

Anticonceptie voor mannen: dat bestaat nagenoeg nog niet, maar daar lijkt langzaamaan verandering in te komen. En al helemaal als het aan jongeren ligt. Een ruime meerderheid is namelijk voor meer anticonceptiemiddelen voor mannen, blijkt uit een onderzoek van 3Vraagt, onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel.

De jongeren zeggen dat de verantwoordelijkheid zo eerlijker gedeeld wordt. Maar hoe werkt anticonceptie voor mannen?

Het overgrote deel van de 3500 deelnemers vindt dat je er samen voor moet zorgen dat je niet ongewenst zwanger raakt. Mocht er een mannenpil komen, zou iets meer dan de helft (53 procent) van de mannen die wel willen slikken. Bijna alle vrouwelijke deelnemers (93 procent), maar ook een meerderheid van de jonge mannen (77 procent) willen dat anticonceptie vergoed wordt door de basisverzekering.

Nu krijgen vrouwen onder de 18 jaar anticonceptiemiddelen vergoed, voor 18 tot 20-jarigen valt het onder het eigen risico en boven de 21 jaar moet het zelf betaald worden.

Een derde van de jonge mannen die een relatie hebben zegt dat ze meebetalen aan de anticonceptie van hun vrouwelijke partner. Vaak wordt de pil of het spiraaltje afgerekend van de gezamenlijke rekening. Veel deelnemers die niet meebetalen (40 procent) zeggen dat ze er nooit bij stil hebben gestaan om de kosten te delen.

Als vrouw heb je een bijna duizelingwekkend aanbod qua anticonceptie. De pil, de Mirena spiraal, een koperspiraal, de prikpil, het staafje: ga zo maar door. Maar voor mannen? Vrijwel niks. Ja, het condoom, maar dat weegt natuurlijk niet op tegen de hoeveelheid hormonen die vrouwen slikken of geïnjecteerd krijgen. Of je moet je laten steriliseren, maar dat is ook weer zo rigoureus.

Wel is er al jaren onderzoek gaande naar een pil of gel voor mannen. Volgens een onderzoeker aan de Universiteit van Washington is anticonceptie voor mannen veel ingewikkelder dan bij vrouwen. Daarom duurt het ook zo lang voordat een eerste middel op de markt komt. „Bij vrouwen moet je één eisprong per maand blokkeren, bij mannen is dat veel ingewikkelder, daar moet je de miljoenen zaadcellen die een man dagelijks produceert allemaal blokkeren”, zegt Stephanie Page.

Got an ad to be a part of a couple's trial study for male birth control, and the description was like:

– easy-to-apply gel, just rub on skin!

– no adverse effects on mood

– doesn't decrease sex drive

And I'm like … ok where is the trial for women's birth control gel tho

— Beth LeValley (@BethLeValley) September 29, 2020