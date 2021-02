We krijgen een flink pak sneeuw dit weekend, tot wel 20 centimeter

Een witte kerst hadden we niet, maar een wit weekend krijgen we hoogstwaarschijnlijk wel. Vooral boven de rivieren kan een dikke laag sneeuw vallen: 10 tot 20 centimeter.

Een sneeuwpop maken, meedoen aan een sneeuwballengevecht of sleeën is natuurlijk altijd leuk, maar zo’n dik pak sneeuw heeft ook nadelen. Het kan namelijk voor veel problemen zorgen in het verkeer. Dat meldt Weer.nl, dat er tegelijk op wijst dat andere weermodellen nog (veel) meer sneeuw voorspellen.



Ik besluit een keer om mijn banden niet te wisselen en dan krijgen we dit.. 🤦🏻‍♀️ #winter #sneeuw pic.twitter.com/ze11pvGQJF — Stefanie | Blijf Thuis (@favoostenbrugge) February 4, 2021

Sneeuwstorm

Zondag gaat het ook nog eens flink waaien. Aan zee kan zelfs windkracht 7 staan, en in open gebieden ontstaan dan sneeuwjachten. Ook waarschuwt het weermedium voor sneeuwduinen op wegen. Ik hoor je denken: wat is een sneeuwjacht? Nou, dat is wanneer het sneeuwt én de windkracht boven de 5 is. Dan kun je vaak erg weinig zien, afhankelijk van hoeveel sneeuw er valt.

Omdat het zo hard waait, en het dit weekend ook nog flink koud is, is zo’n sneeuwjacht erg onprettig. Spelen in de sneeuw moet dan voor veel mensen niet te lang duren. Alleen de echte die-hards (of de mensen met dikke sneeuwpakken) houden het lange tijd uit. Maar, wie wel eens op wintersport is geweest zal zo’n sneeuwjacht vast al een keer meegemaakt hebben. Dat komt namelijk vaak voor in gebergtes.



Er zou zelfs een sneeuwstorm kunnen ontstaan in de polders, en dat is zeldzaam. De meest beroemde, of eigenlijk beruchte, sneeuwstormen van Nederland zijn die van 1979 en 2005. In 2005 zorgde de storm voor grote problemen in het openbaar vervoer, omdat ons landje niet goed genoeg voorbereid was op het witte spul. In 1979, eveneens medio februari, ontstonden sneeuwduinen van soms wel 6 meter hoog en verdwenen soms huizen onder de sneeuw.

Wat je verder kunt verwachten dit weekend: flink lage temperaturen. Vooral ’s nachts vriest het: de minimumtemperatuur komt op veel plekken uit op lager dan -5 graden. Tijdens sommige nachten kan het kwik zelfs onder -10 graden duiken. De kans bestaat dan, als het gaat sneeuwen, dat dat ook wel een tijdje blijft liggen.