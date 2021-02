Chinees museum koopt alle kunst van Loes van Delft in één klap op

Kunstenaar Loes van Delft kan het nog steeds amper geloven. Een Chinees museum heeft alle kunst uit haar collectie opgekocht. Loes (29) kan een nieuwe droom gaan waarmaken.

Het is nog maar drie weken gelden, als Loes van Delft een berichtje krijgt op haar Instagramaccount (bijna 100.000 volgers). Een berichtje uit China, waarbij iemand belangstelling toont voor haar populaire werk. Wat er vervolgens gebeurde, is voor een kunstenaar ongelooflijk.

Loes van Delft maakt indruk in Metro

Loes van Delft is een hardwerkende geboren Brabantse. In 2016 noemde zij zich tegenover Metro nog een ‘simpele sukkel uit Drunen’, terwijl haar werk al op meerdere plekken in de wereld hing. Zo voelde zij dat zelf, maar diezelfde wereld omarmde haar in de jaren die volgenden. In december 2019 maakte zij indruk in de Metro-serie Het Jaar Van, omdat zij een jaar van uitersten beleefde. Justin Bieber verscheen op internet met een door haar beschilderd motorjack. Ze ging een samenwerking aan met Disneyland Parijs. Maar de dood van haar broer – hij was ziek – betekende ook de grootste klap in haar leven tot dan toe.

Twee jaar geleden sprak zij met Metro af in Amsterdam, in het huis van diezelfde broer; Loes’ grote voorbeeld, steun en toeverlaat. Ze had dat kort daarvoor met haar zus betrokken. In dit huis, wat Loes van Delft binnenkort gaat verlaten, gebeurde ‘het wonder van China’.

Loes dacht aan een ‘totale grap’

Het Instagram-berichtje uit China kwam van het Deji Art Museum in Nanjing. Deze stad met bijna 8 miljoen inwoners ligt in het oosten van het land, voor Chinese begrippen niet ver van Shanghai. „Op Instagram kan iedereen zeggen wie hij of zij is”, zegt Loes, die het niet helemaal geloofde. Op deze maandagochtend is ze van haar verbazing nog amper bekomen, vertelt ze enthousiast aan de telefoon. „Ik dacht: laat ik mijn catalogus opsturen en dan verwacht ik verder helemaal niks. Ik nam het niet serieus en was het later zelfs al weer vergeten. Tot ik opnieuw een bericht kreeg. ‘We nemen alles uit je catalogus.’ Ik dacht nog steeds aan een totale grap, maar ik heb maar een factuur opgesteld. Ik dacht: laat ik eens met die grap meespelen. Tot ik afgelopen donderdag op mijn telefoon een melding kreeg dat er een bedrag op mijn bankrekening was gestort…”

Wat Loes nog voorradig had, waren 33 schilderijen, 7 beschilderde skateboards en een handbeschilderde auto. Een groot deel daarvan bevindt zich in galeries in Nederland en België. Die kunstwerken moet zij de komende weken samen met haar vader ophalen. Alles gaat naar China. „Niet normaal dit”, is Loes van Delft nog steeds beduusd. „Niét. Normaal!” Het storten van het gevraagde bedrag gebeurde trouwens op een dag waarop haar kat Sjierie zich anders dan anders gedroeg. „Ze bleef maar miauwen, dat doet ze nooit. Het was alsof ze aanvoelde dat er iets stond te gebeuren.”

Kunst knalt van de muur

Voor wie het werk van Loes niet kent: zij maakt zeer kleurrijke moderne kunst. Vrolijk en vol eigentijdse symbolen. Zij maakt veel schilderijen, maar beschildert net zo gemakkelijk jassen, scooters, skateboards, vazen en auto’s. ‘Haar kunst spat van de muren af’, zou Metro zeggen. ‘The Queen of Pop Art’, vinden ze in België.

„Dat men dit in China allemaal wilde hebben, heeft niet op een mooier moment kunnen komen”, zegt de dolgelukkige Loes. „Ik had me voorgenomen om in 2020 keihard te werken om me in 2021 te kunnen storten op een nieuw huis en werkplek. Deze klapper maakt het voor mij veel gemakkelijker, er is nu veel meer mogelijk.” Het is voor Loes van Delft namelijk mooi geweest in Amsterdam, het is tijd voor iets anders. De deal met China geeft Loes van Delft de kans „een droomhuis in België te gaan scoren”. In België exposeerde zij veel en langzamerhand is zij verliefd op het land geworden. „Deze week heb ik een bezichtiging in de buurt van Antwerpen. De plek maakt me echter niet uit, ik moet verliefd zijn op het huis. Een groot huis, met niets om me heen. Ik wil een beetje weg van de wereld en rust hebben. België biedt me dat, het land is fantastisch. De mensen zijn zacht en lief en heel respectvol. Ik ben een beetje klaar met Nederland, denk ik. Ik ben toe aan iets nieuws. België roept mij, maar je ziet me heus wel een paar keer terug in Amsterdam hoor.”

Azië omarmt Loes van Delft

Dat huis moet dus nog gevonden worden, maar in Azië staat er ondertussen nog heel wat te gebeuren. Ze mag er drie beurzen doen, zonder dat zij nu nog iets heeft om te exposeren. „Werk aan de winkel dus. Ze zijn helemaal gek geworden. Ik snap het niet!, haha.” Twee shows zijn in Taiwan, eentje in Hong Kong. „Die laatste is Art Central in mei, de op twee na grootste kunstbeurs op de wereld.

Het ‘handelsmerk’ van Loes is als jaren Pjipje, een figuurtje met een groot oog en een klein oog. Pjipje komt in al haar kunstwerken voor. In Europa heeft die zijn weg langzamerhand maar inmiddels gevonden, maar Aziaten zijn er vanaf hun eerste kennismaking dol op. „Over Europa mocht ik niet klagen hoor, het ging hartstikke goed”, zegt Loes. „Hier wacht iedereen eerst een beetje af. Pjipje knalt, maar you hate it or you love it. In Azië is men veel sneller superfan van dit soort schilderwerk, merk ik. Maar ook van televisieprogramma’s met cartoons enzo. Het hoeft vandaag de dag niet meer old school te zijn. De art collectors staan steeds meer open voor vernieuwende en moderne kunst. In China zijn ze niet bang van iets nieuws. Misschien hebben ze daar geen traditie op schildergebied zoals hier in Europa en staan ze open voor nieuwe kunststromingen. Via mijn sociale media kan ik dat heel makkelijk laten zien.”