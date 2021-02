Tóch een beetje carnaval met solonaises, Lego-optocht en carnavalnostalgie

Dit jaar carnaval zijn het de solonaise, livestreams, ‘oude’ beelden en optochten van Lego die de feestneuzenklok slaan. Beter iets dan niets.

Met pijn in het grote carnavalshart van menig liefhebber vinden de grote optochten, gezellige polonaises en meters bier dit jaar vooral in gedachten en herinnering plaats, want heel het carnaval is afgelast. Maar dat betekent niet dat er helemaal niéts aan carnaval wordt gedaan. Carnavalsverenigingen, gemeentes en omroepen onder de rivieren hebben van alles bedacht om toch nog een beetje dat carnavalsgevoel te beleven, in je eigen huiskamer.

Zo zijn er winacties met als inzet 11 worstenbroodjes, konden mensen allerlei soorten en maten (maar vooral XXL) borrelpakketten bestellen, kun je livestreams volgen en zijn er online carnavalsquizzen in elkaar gedraaid. Onder andere.





Carnaval vieren we dit jaar thuis met de Zandhazendurpse Carnavalskwis!!Helaas gaat in Zandhazendurp ons geweldige… Posted by Zandhazendurp on Sunday, February 7, 2021

En de solonaise wordt dit jaar volle bak gepromoot, in het kader van ‘je moet het zelf een beetje gezellig maken’. De reacties zijn wisselend. „Unne solonaise is hillemaol al nix oan”, klaagt een Limburger met een knipoog en een traan.



Unne solonaise is hillemaol al Nix aon — Joris van Aalst (@JorisVanAalst) February 11, 2021



#Carnaval2021 staat op het punt van beginnen! Dus check hier de leukste nieuwe hits en start de solonaise. #fijndisjenjehttps://t.co/4ZbCnsSKwC — Nieuwste Hits (@Nieuwste_Hits) February 12, 2021

Maar het echte carnaval is dit natuurlijk niet, en meer kan nu ook niet met het samenscholingsverbod. „Vier het dit jaar heel ingetogen en kleinschalig thuis, maar wel creatief. En maak alvast grootse plannen voor volgend jaar”, luidt het advies van voorzitter Jos Hessels van de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg BCL. „Dan gaan we echt knallen, met een dubbel budget, want het geld dat we dit jaar uitsparen stoppen we zolang in een ouwe sok!”

Huiskamer carnaval

Zijn Brabantse carnavalscollega ziet dit jaar een belangrijke rol weggelegd voor de eigen huiskamers. „Carnaval dit jaar wordt een beleving, beperkt tot de huiskamers”, zegt voorzitter Rob van de Laar van de Brabantse Carnavalsfederatie BCF. Hoewel geen enkele activiteit buitenshuis doorgaat, weerhoudt mensen dat er niet van carnaval te vieren. „Ze beginnen met een carnavalsontbijtje, zetten carnavalsmuziek aan en kijken naar uitzending van lokale en regionale omroepen, met veel oude films over het volksfeest, toespraken van prinsen, liedjes en natuurlijk nostalgie.”





Kommende zaoterdag is ut zover: Langen Ôjjem mit éte van ège Bôjjem. Liefhebbers van nostalgische klanke kunnen hun 💚… Posted by Carnavalsvereniging de Keieschieters on Thursday, February 11, 2021

3 Uurkes Vurraf

Zo is er vandaag een aangepaste 3 Uurkes Vurraf, de aftrap van het carnaval in Eindhoven. Onder normale omstandigheden in een tent met zeker 1500 feestneuzen, heel wat kilometers bier, een groot podium en veel artiesten. Dit jaar is er een livestream en kunnen elk uur 100 mensen huishoudens thuis kunnen kijken naar de carnavalsoptredens. Ze gaan helemaal los in de huiskamer, maar dan wel zonder bezoek”, zegt Arthur Marres bij Omroep Brabant. „Alleen met het eigen gezin.” En/of met Koekiemonster:



Optochten

Of het nu met bakken uit de hemel komt of dat het pre-lentezonnetje al op de carnavalsbolletjes schijnt, de optochten met alle praalwagens, de lokale fanfare en fans aan de kant, waar de eerste biertjes er alweer net zo hard ingaan als de carnavals – of avond – ervoor en met het mooie vooruitzicht: en we gaan nog niet naar huis… Maar helaas. Optochten met praalwagens zijn er dit jaar nergens.



Creatieve en handige geesten hebben daarvoor een ludieke oplossing bedacht en er zijn heel wat initiatieven van virtuele optochten met praalwagens gemaakt van karton, papier-maché, aluminiumfolie of Lego. De gekte begon in Tegelen (gemeente Venlo) en vond snel navolging in andere dorpen en steden in Limburg en Brabant. Zo gooit de Lego-optocht in Goirle al hoge ogen. „Wat een creatievelingen!”



Ook mensen thuis geven er zelf een eigen invulling aan. „Optocht in de achtertuin bij -8…”, schrijft een moeder van een kikker en een ananas.



Jeugd vs carnaval…. optocht in de achtertuin bij -8…❄😱. kom naar binnen..💝 pic.twitter.com/cIY0VNuLke — HenskeH (@HenskeH55) February 12, 2021

Ook Thijs houdt de moed erin, en heeft de eerste carnavalspilskes al achter de kiezen. „Vrienden, het is 2 over half 5, het is carnavalsdonderdag. We moeten doorgaon, hossen en weer stil staan. Niet samen, da’s apart. Maar wat er ook gebeurt, Carnaval blijft in ons hart. Pak een pilsje erbij en proost op mooie feestdagen!”, zong hij gisteren het carnavalslied van 2021.



Vrienden, het is 2 over half 5, het is carnavalsdonderdag. We moeten doorgaon, hossen en weer stil staan.

Niet samen, da's apart.

Maar wat er ook gebeurt,

Carnaval blijft in ons hart. Pak een pilsje erbij en proost op mooie feestdagen!!!!🍻🍻🍻https://t.co/nNKj5xOLyQ — Thijs (@TharusThijs) February 11, 2021

Emotie carnaval

Maar ja, laten we eerlijk zijn: carnaval wordt gewoon gemist, als je er tenminste van houdt. „Want het is een feest van samenkomen en samen vieren”, stelt Brabander Van de Laar. „Carnaval is heel persoonlijk. Wat het feest doet met iemand is voor iedereen verschillend.” Uiterlijk is het parodie, persiflage, satire, praalwagens, maar innerlijk heeft ieder zijn eigen beleving, legt de carnavalsliefhebber in hart en nieren uit. „Alles speelt zich af voor de tapkast. Aan de ene kant staat iemand misschien te lachen, aan de andere kant huilt iemand omdat hij net een dierbare begraven heeft. Met carnaval kun je elke emotie kwijt.”

Al weet lokale grapjas Hans Tervoort uit Den Bosch wel een goede reden waarom het niet erg is dat carnaval niet doorgaat. „M’n haar zit toch voor geen meter.”



Waarom is het niet erg dat carnaval niet doorgaat? Weet jij een reden? Ik zal beginnen:

M’n haar zit toch voor geen meter #waaromhoeftcarnavalnietdoortegaan — Hans Tervoort (@hanstervoort) February 10, 2021