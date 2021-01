Actie voor KanjerKetting van Nova (7) en Friends opeens wereldwijd succes

Een actie voor de KanjerKetting waarmee geld wordt ingezameld voor ernstig zieke kinderen, blijkt een veel groter succes dan ooit gehoopt. Er zijn bestellingen en donaties uit de hele wereld.

Nova van Koot (7) uit Hattem is de actie voor KanjerKetting enige tijd geleden gestart. Haar broertje Otis (5) is ernstig ziek en ligt in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht voor kinderoncologie. Om Otis te steunen en geld in te zamelen voor de KanjerKetting, bedacht zij Nova en Friends. Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK) verkoopt polsbandjes, waardoor zieke kinderen de KanjerKetting kunnen krijgen die hen hopelijk word opvrolijkt. Nova sloot zich bij de actie aan en heeft nu een eigen actiepagina om nog meer geld voor de KanjerKetting op te halen.

KanjerKetting succes in veertien landen

Samen met vriendjes en vriendinnetjes zamelt ze geld in door de verkoop van genoemde polsbandjes, die dus weer kralen voor de KanjerKetting opleveren. Mensen kopen het bandje niet alleen, maar geven ook spontaan een donatie. Wie ook wil doneren kan dat doen via de speciale actiepagina van Nova. Gehoopt werd om alleen in Hattem een voor de kinderen prima score van 500 euro te halen. Maar wat blijkt: sinds 21 december is er – op het moment van schrijven – bijna 15.000 euro ingezameld door bestellingen en donaties uit maar liefst veertien landen. Van Hattem tot in Amerika en van Saigon tot in de woestijn van Australië.



Op Instagram en Facebook laat Nova meer van de KanjerKetting zien. Zij wijst in het Prinses Máxima Centrum allemaal verschillende kralen in de kralenkar. Elke kraal hoort bij een stap van de behandeling kanker van een kind. Een kraal voor een ambulancerit bijvoorbeeld, een kraal voor als je bloed krijgt toegediend en ook een kraal voor als je haar uitvalt.

‘KanjerKettingkraal voor als je stomme dingen krijgt’

Nova over de KanjerKetting: „Kinderen met kanker moeten veel stomme dingen ondergaan: chemokuren, plaatsen van een maagsonde, injecties, spoedopnames, bloedtransfusies en nog veel meer. Voor al deze stapjes krijgen zij dus een kraal voor aan hun Kanjerketting. Het steunt hen en vertelt hun verhaal. De Kanjerketting wordt betaald door middel van donaties. Ik zou graag willen dat alle kinderen met kanker de Kanjerketting kunnen blijven krijgen, want het is een lichtpuntje tijdens de zware behandeling.”

Dat Nova zich nu inzet voor alle kinderen die zo ziek zijn, maakt haar oom Duy Nguyen trots. „Absoluut, heel erg. Het is ongelooflijk wat zij met haar vriendjes en vriendinnetjes voor elkaar krijgt. Het loopt werkelijk als een trein.”

Wie een polsbandje wil bestellen, kan mailen naar [email protected].

