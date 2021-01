Nederland zamelt 10.000 euro in voor Opa K’nex

Slechts een paar uur was er nodig om een bedrag van 10.000 euro op te halen voor de zogenoemde Opa K’nex, wiens reuzenrad eerder gestolen werd.

Opa K’nex was best wel een beetje verdrietig nadat zijn reuzenrad zaterdagnacht opeens verdwenen was. Het reuzenrad van twee meter hoog was gemaakt van – je raadt het al – K’NEX. In een interview met Omroep Brabant kan hij met moeite zijn tranen bedwingen als hij vertelt over de drie jongens die het bouwsel uit de hal van zijn flat hebben gestolen. „Ze hebben mijn passie gestolen en ik heb er vannacht praktisch niet van kunnen slapen.”

Sprakeloos

De 29-jarige Daan Jongen was zo aangedaan door het verhaal van Anton (zoals Opa K’nex eigenlijk heet), dat hij spontaan een doneeractie opzette. Dat daar zó massaal op zou worden gereageerd, had hij zelf ook niet kunnen bedenken. „Wauw wauw, wat een reacties”, schrijft hij op de pagina van de actie.” De vrouw van Anton (Conny) was „sprakeloos” toen ze hoorde over de actie. „We gaan er snel langs om het uiteindelijke bedrag te overhandigen.”

De teller bleef maar oplopen, waarna Daan in overleg met de kleinzoon van Opa K’nex de actie besloot te sluiten bij de 10.000 euro. „Wie had dat gedacht vanochtend?! Een prachtig bedrag, mogelijk gemaakt door jullie. Dank daarvoor!” Binnen een uur of zeven was de 10.000 euro binnen.

Nieuw reuzenrad voor Opa K’nex

Daan hoopt dat Opa K’nex met het geld nieuwe K’NEX kan kopen, zodat hij een nieuw reuzenrad kan maken. Volgens de organisator van de actie zou Anton de rest van het geld misschien aan een goed doel willen doneren.