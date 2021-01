Waarom nummer 39 in Afghanistan nóóit meer op een nummerbord komt

Afghaanse automobilisten vreesden zo voor een nummerbord met 39 erin, dat zelfs onder de toonbank geld werd betaald om maar niet een 39 te krijgen. Het land gaat vanaf zaterdag verder zonder het getal in de nummerborden. Slecht nieuws, voor corrupte ambtenaren.

Dat getallen soms meer zeggen dan woorden, bewijst bijvoorbeeld nummer 14 wel, voor veel voetbalfans. Ook met 69 weet bijna iedereen wat er bedoeld wordt en in sommige hotels ontbreekt kamer 13. Ja, getallen kunnen van grote invloed zijn.



Oggi è il 14 Settembre e a me il numero 14 ricorda una sola persona #cruijff pic.twitter.com/KGXX4XpWK7 — France (@francerau) September 14, 2019



Afghan traffic authorities are retiring licence plates containing the number "39" because the figure has long been associated with pimping and prostitutionhttps://t.co/XOufLktYEq — AFP News Agency (@AFP) January 14, 2021

Zo ook in Afghanistan waar het getal 39 al enige langer tot de nodige onrust leidt. Zo weigeren Afghanen telefoonnummers met 39 erin: het is maar goed dat Italianen geen last hebben van dit bijgeloof!

Nummerbord 39

De Afghaanse autoriteiten doen nummerborden in de ban met het nummer 39. Dat nummer wordt al lange tijd in verband gebracht met prostitutie. Daardoor kleeft zo’n stigma aan de ’39’ dat Afghanen naar verluidt flinke sommen smeergeld betalen om het niet op hun kentekenplaat te krijgen.

Het is niet helemaal duidelijk waarom de 39 wordt gelinkt aan de seksindustrie. Het zou naar verluidt te maken hebben met een notoire pooier uit Herat die het nummer op zijn nummerplaat had. Niet alleen automobilisten ondervinden daar overigens de gevolgen van, ook Afghanen met een 39 in hun telefoonnummer zouden soms worden lastiggevallen.



Afghanistan retires cursed '39' number plates over prostitution stigma https://t.co/lSJkwAxxZq — Ben Farmer (@benfarmerDT) January 14, 2021

De Afghaanse regering ziet zich nu genoodzaakt in te grijpen. „Het nummer (39) wordt verwijderd uit het verkeerssysteem. Er wordt gezegd dat mensen 300 dollar aan steekpenningen betalen om het te vermijden”, maakte vicepresident Amrullah Saleh, een bekend criticaster van de Taliban (hij overleefde meerdere aanslagen op zijn leven), bekend op Facebook.

Al laat de vertaling op Facebook wel wat te wensen over. Hij sluit in elk geval af met: „Vanaf zaterdag zou niemand moeten dwalen of gedwongen moeten worden om te kopen vanwege het getal negenendertig. Deze waarschuwing moet serieus genomen worden en uitgevoerd worden.”

Slecht nieuws

Dat besluit is waarschijnlijk slecht nieuws voor corrupte ambtenaren, maar een opsteker voor sommige autohandelaren. Een verkoper in hoofdstad Kabul vertelde persbureau AFP dat auto’s met een 39 op de nummerplaat slecht verkopen omdat mensen het „beschamend” vinden om in zo’n wagen rond te rijden.

„Vorig jaar moest ik twee auto’s voor bijna de halve prijs van de hand doen omdat ze de 39 op hun nummerplaten hadden”, zuchtte de verkoper. „Bij de verkeersdienst vragen ze ook of je nummer 39 wil of niet. Als je nee zegt, vragen ze om smeergeld.”

Nog meer 39

Rondje internet leert dat nummer 39 nog een heleboel meer is. Zoals het atoomnummer van het scheikundig element yttrium.

Sommige Twitteraars zien een verband tussen de afzetting van Trump en van 39.



On a strange turn of events, America impeached the president and Afghanistan impeached No. 39. Go figure. #39 #kabul #StrangerThings #math — Khalid Ahmadzai (@KabulScene) January 14, 2021

Het aantal boeken in het Oude Testament bij de protestanten is ook 39 en Gordon zal het mooie oneven nummer waarschijnlijk ook nog niet zijn vergeten. Hij sprak zo’n zeven jaar geleden tegen een Chinese quizkandidaat: „Wat ga je zingen, 39 met rijst?”, waarna er een internationale discussie ontstond.



Haagse CDA zet Chinees op nummer 39 verkiezingslijst http://t.co/D7g1xuiZq2 Knipoog naar rel rond Gordon — Metro (@Metro) December 20, 2013

41

Toch betekent het getal voor Afghanen zoiets als nummer 13 voor sommige hoteliers, en dat gaat best ver. In 2011 werd een belangrijke vergadering van stamhoofden in Afghanistan verstoord door het bijgeloof rond het getal 39. Er waren zo’n 2000 stamhoofden bij elkaar gekomen in Kabul en de organisatie besloot hen te verdelen over groepjes, of comités. Drie keer raden: de stamhoofden die waren ingedeeld in groep 39 weigerden dit. Een woordvoerster van het stamhoofdenoverleg meldde vervolgens de oplossing: „We hebben het comité nu het nummer 41 gegeven, hoewel er slechts 40 comités zijn.”

