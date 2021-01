Lodewijk Asscher stopt als lijsttrekker na toeslagenaffaire

Lodewijk Asscher trekt zich terug als lijsttrekker voor de PvdA. Dat besluit heeft hij genomen naar aanleiding van het vernietigende rapport over de toeslagenaffaire.

Dat zegt de fractievoorzitter in de Tweede Kamer in een videoboodschap op Facebook. „Ik heb zelf de afgelopen bijna 20 jaar de Partij van de Arbeid vertegenwoordigd”, vertelt hij. „Ja, ik was minister van sociale zaken in de vorige grote crisis die ons land bezig hield. Nee, ik wist niet dat de Belastingdienst een onrechtmatige jacht had geopend op duizenden gezinnen.”

Asscher laat weten het belangrijk te vinden dat mensen hun fouten toegeven, in plaats van tactisch te zwijgen. „Ik heb wetten gewijzigd, boetes gematigd. Ik hoop vurig dat er op 17 maart een sterkere Partij van de Arbeid wordt gekozen, omdat ik denk dat dat essentieel is voor een eerlijkere toekomst. Maar ik stel vast dat de discussie over mijn rol op dit moment het niet mogelijk maakt om daarvoor te zorgen.”

„Ik zie ernaar uit om op een andere plek, op een andere manier en op een ander moment de samenleving te dienen”, besluit hij.

Motie tegen Asscher

Eerder bleek al dat een aantal PvdA-leden vond dat de toeslagenaffaire politieke gevolgen moest hebben voor Asscher. Ze hadden een motie van die strekking ingediend, die aan bod zou komen op het digitale verkiezingscongres dat vandaag zou beginnen maar is uitgesteld. Er waren ook flink wat mensen die zich achter Asscher hadden geschaard, waaronder ex-ministers Jet Bussemaker en Jeroen Dijsselbloem.

Asscher was in het vorige kabinet van 2012 tot 2017 vicepremier en minister van Sociale Zaken. Hij was nauw betrokken bij de affaire. De verwachting was dat Asscher wel voldoende steun zou krijgen van de leden. Vorige maand maakte hij al zijn excuses voor zijn rol in de toeslagenaffaire, waarbij duizenden ouders onterecht werden aangepakt als fraudeur.

Het verkiezingscongres is volgens een woordvoerder van de PvdA uitgesteld. PvdA-voorzitter Nelleke Vedelaar laat weten respect te hebben voor het „moedige besluit” van Asscher. Ze zegt dat Asscher de PvdA de afgelopen jaren „een nieuw gezicht” heeft gegeven. „Lodewijk bracht onze partij waar we willen dat hij staat: tussen de mensen, met lef en een overtuigend sociaaldemocratisch verhaal.”

‘Kabinet mag aanblijven’

De meeste kiezers vinden overigens dat het kabinet mag aanblijven na de affaire, maar dan moeten er wel consequenties zijn voor bepaalde ambtenaren of ministers. Dat stelde I&O Research op basis van een peiling onder 2336 Nederlanders. Lodewijk Asscher en Eric Wiebes (toenmalig staatssecretaris Financiën) werden het meest genoemd als personen die moeten afstappen. Premier Mark Rutte (VVD) zou van 16 procent weg moeten.

