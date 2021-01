Knagende steenmarter laat stroom uitvallen in Achterhoek: ‘Leeft-ie nog?’

Oh oh, die steenmarters in de Achterhoek toch. Al worden ze soms ook onterecht als ‘zondemarter’ aangewezen, maar dit keer niet.

Delen van de Achterhoek hebben dinsdagochtend vroeg enige tijd zonder stroom gezeten. De storing werd veroorzaakt door een steenmarter, bevestigt een woordvoerder van netbeheerder Liander berichtgeving van Omroep Gelderland. In totaal werden zo’n 11.000 inwoners van onder meer Barchum, Borculo, Neede, Ruurlo en Vorden getroffen door de storing.



Dat onvoorziene probleem was een steenmarter toch? Voor de volledigheid van onze @OmroepGLD berichtgeving ben ik benieuwd: heeft die marter het voorval overleefd? — Nieke Hoitink (@niekehoitink) January 12, 2021

Dieren in kastjes

Een woordvoerder van Liander laat weten dat het vaker voorkomt dat dieren stroomstoringen veroorzaken. Dieren als marters of muizen kruipen in laagspanningskastjes. Zo kunnen ze zorgen voor lokale energie-onderbrekingen.

Ook vogels die in buiteninstallaties terechtkomen, kunnen soms een stroomstoring veroorzaken. Liander probeert dieren zo veel mogelijk te weren.

Op social media leeft de steenmarter. Figuurlijk tenminste. „Heeft die marter het voorval overleefd?”, vraagt Nieke Hoitink aan Liander. Iemand reageert met z’n grapjas aan. „Nee…die was stroom aan het tappen… de marters zitten tegenwoordig in de illegale hennep teelt.”



Nee…die was stroom aan het tappen… de marters zitten tegenwoordig in de illegale hennep teelt — Bob the builder (@buitenbouwer) January 12, 2021

Toename steenmarter

Natuurwebsite Nature Today meldde afgelopen zomer dat het aantal steenmarters toeneemt en dat ook de overlast door deze beschermde dieren kan stijgen. De meeste klachten gingen over het gerommel van de dieren op zolder of in de spouw en het doorbijten van autokabels. Kapotte bougie- of remkabels werden het meest gemeld. Er bestaat zelfs een speciale ‘klachtenafhandeling Steenmarter’.



Al worden steenmarters soms ook onterecht als zondebok (of -marter) aangewezen.



"Spookstoring stremt treinverkeer in Achterhoek: steenmarter onschuldig" Wie doet hier iets aan? https://t.co/VfEVq0dCuj — Jos Terwiel (@jterwiel) November 30, 2016

Niet gek dus dat sommige steenmarters liever naar het hoge noorden verkassen, of in de grote stad hun geluk beproeven.



Nature Today: Hoe verwelkom je de steenmarter in de stad? https://t.co/401wfXcA2B — Marianne Cramer #FBR #BLM (@MarianneCramer) August 13, 2020



Nature Today: Steenmarter neemt steenmarterkast in gebruik https://t.co/Eq9CTfCHhn — Marianne Cramer #FBR #BLM (@MarianneCramer) June 5, 2020

Diervriendelijke manier

Steenmarters mogen niet worden gevangen of gedood. De dieren mogen alleen op een diervriendelijke manier worden verjaagd mits daar een ontheffing voor is afgegeven. Maar soms hebben ze pech en worden ze vergiftigd met eieren, ook weer in de Achterhoek.



Hond en steenmarter dood door eten giftige eieren – Achterhoek – voorpagina – Gelderl http://t.co/5ZrEaGLb — allforanimals.nl (@allforanimalsNL) April 26, 2012



Volgens mij hadden we vannacht een dierlijke indringer in huis. Wat een herrie en er werd veel geknaagd. Hopelijk geen steenmarter, het was in ieder geval geen muis 😲 #Achterhoek — Diana de Vries (@Diaan78) January 12, 2020

Diana de Vries had precies een jaar geleden misschien wel een steenmarter als nachtelijk bezoek en Hans Blom geniet intussen met volle teugen van de steenmarter op nachtelijke videobeelden.



Heel blij na het legen van mijn wildcamera. In afgelopen tien dagen kwam tweemaal mooi de steenmarter in beeld en eenmaal de bunzing.

Beide dieren zijn omnivoren en eten ratten en muizen, maar ook fruit. — Hans Blom (@HansBlom2) January 10, 2021

