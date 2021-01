Britten: 500 pond voor positieve test en keiharde boete bij een huisfeestje

Een positieve test moet met geld worden ‘beloond’, vinden Britse autoriteiten. Aan de andere kant wordt slecht gedrag – een lockdownfeestje houden – hard afgestraft.

In het Verenigd Koninkrijk wordt overwogen om mensen te gaan betalen als zij een positieve test op het coronavirus kunnen overleggen. Het zou gaan om een bedrag van 500 pond (562 euro), berichten Britse media. Zo moeten burgers in Engeland worden aangemoedigd om zich te laten testen als ze klachten hebben.

Uit Brits onderzoek komt naar voren dat veel mensen met symptomen zich niet laten testen. Vooral personen met een laag inkomen zouden vrezen voor de financiële gevolgen van zelfisolatie. Ze kunnen dan niet gaan werken. Sommige minima kunnen al aanspraak maken op extra financiële steun als ze in isolatie moeten, maar nu wordt overwogen om iedereen met een positieve testuitslag 500 pond te betalen.

Het plan wordt door The Telegraph omschreven als ‘cash voor covid‘. Het kan de Britse schatkist volgens de krant zo’n 2 miljard pond per maand kosten. Er liggen volgens een bron rond de regering ook nog vergelijkbare voorstellen op tafel. Er kan bijvoorbeeld ook worden besloten om mensen alleen te betalen als ze niet vanuit huis kunnen werken. Dat zou ongeveer de helft goedkoper zijn.

Minister van Milieu George Eustice weigert nog in te gaan op dergelijke details in de media. Hij zei dat nog geen besluit is genomen over zo’n voorstel. Metro UK brengt het nieuws over de 500 pond bij een positieve test ook. De krant noemt het ‘een bedrag om mensen die besmet zijn met covid-19 door hun quarantaine heen te helpen’.

Metro UK meldt ook dat premier Boris Johnson de Britse bevolking vandaag gaat toespreken. Dit gebeurt tijdens een persconferentie zoals wij die kennen van premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. Verwacht wordt dat hij het zal hebben over het uitrollen van vaccins en de huidige lockdown in het Verenigd Koninkrijk.

Wie in Engeland een lockdownfeestje bezoekt kan vanaf volgende week allesbehalve rekenen op een beloning. Nee, de Britten gaan een boete van 800 pond (900 euro) instellen. Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel heeft deze verviervoudiging aangekondigd in een poging naleving van de regels af te dwingen nu het virus in het land steeds meer slachtoffers eist.

If you do not follow the rules, then the police will enforce these tougher fines.

We need to stop the spread of the virus.

Attending a house party puts everyone's health at risk.

Stay home.

Protect the NHS.

Save lives. pic.twitter.com/mx0Ar3kBYh

— Priti Patel (@pritipatel) January 21, 2021