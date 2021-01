Wie is Amanda Gorman precies en wat heeft ze voor ons in petto?

De 22-jarige dichteres Amanda Gorman heeft er in één klap honderdduizenden Instagramvolgers bijgekregen. De poëet droeg tijdens de inauguratie van president Joe Biden als jongste dichteres ooit een gedicht voor. Om 18.30 uur Nederlandse tijd had ze nog 170.000 volgers, een paar uur later waren dat er al 1,1 miljoen.

Amanda Gorman had dat waarschijnlijk nooit verwacht. Maar dat ze op een dag zelf daar mag staan om het land toe te spreken als president, daar zegt ze geen nee tegen.

„We waren niet voorbereid om de erfgenamen te worden van deze verschrikkelijke tijd, maar in onszelf hebben we de kracht gevonden om een nieuw hoofdstuk van hoop en vreugde te schrijven”, luidt het gedicht van Gorman. „Wij zijn de erfgenamen van een land en een tijd, waarin een mager zwart meisje, dat afstamt van slaven en opgevoed werd door een alleenstaande moeder, kan dromen om president te worden en voor een president een gedicht kan voordragen.”



Met deze woorden sprak zij niet alleen de genodigden goede moed in, maar ook het hele land. De activiste kreeg veel lof op social media voor haar optreden. Zo ook van tv-ster Oprah Winfrey. Die zei „nooit trotser te zijn geweest” op een jonge vrouw.



As a human and American I have a massive girl crush on Amanda Gorman. — Jen Psaki (@jrpsaki) January 21, 2021



I have never been prouder to see another young woman rise! Brava Brava, @TheAmandaGorman! Maya Angelou is cheering—and so am I. pic.twitter.com/I5HLE0qbPs — Oprah Winfrey (@Oprah) January 20, 2021

Boeken van Amanda Gorman

Amanda studeerde sociologie aan het Harvard College en werd in 2017 uitgeroepen tot nationale jeugddichter. Haar wijsheid en kennis zijn terug te zien in haar werk. Ze schrijft namelijk veel over kwesties als onderdrukking, feminisme en rasongelijkheid. De gevoelige snaar die de rasongelijkheid in de Verenigde Staten kenmerkt, weet zij over te brengen in woorden in het boek The Hill We Climb. En dat willen mensen sinds gister heel graag lezen.

Ook schreef ze het kinderboek Change Sings dat vol staat met liedjes over veranderingen mogelijk maken in de wereld, in de gemeenschap, en vooral in zichzelf. Gorman postte op social media een bericht vol dankbaarheid dat haar boeken nu massaal aangeschaft worden.



I AM ON THE FLOOR MY BOOKS ARE #1 & #2 ON AMAZON AFTER 1 DAY! Thank you so much to everyone for supporting me and my words. As Yeats put it: "For words alone are certain good: Sing, then" — Amanda Gorman (@TheAmandaGorman) January 20, 2021

Amanda Gorman toekomstig president van de VS?

In haar gedicht sprak Amanda Gorman over de mogelijkheid om zichzelf verkiesbaar te stellen als president van de Verenigde Staten. Dit ging Hillary Clinton aan het hart. Ze schrijft op Twitter dat ze niet kan wachten tot het zover is.

Gorman kreeg de uitnodiging voor het optreden tijdens de inauguratie van First Lady Jill Biden, toen ze lucht kreeg van haar voordracht in de Congresbibliotheek. En op dat aanbod kon de 22-jarige Amanda geen nee zeggen. In een interview met LA Times vertelt de dichteres dat zij in 2036 zelf een gooi doet naar het presidentschap. Kamala Harris was een grote inspiratie voor de beslissing van Gorman. Zij is namelijk de eerste vrouwelijke zwarte vice-president van de Verenigde Staten. „Wanneer jonge meiden het zien, kunnen jonge meiden het worden”, zegt Amanda vol goede moed.



Wasn't @TheAmandaGorman’s poem just stunning? She's promised to run for president in 2036 and I for one can't wait. pic.twitter.com/rahEClc6k2 — Hillary Clinton (@HillaryClinton) January 20, 2021

Bekijk hieronder hoe Amanda Gorman het gedicht voordroeg:

