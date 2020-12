Zoon na 11 jaar herenigd met dakloze vader: ‘Het is een kerstwonder’

Van een echt kerstwonder kun je wel spreken. Een zoon die een dringende oproep deed om zijn vader te vinden na meer dan tien uit elkaar te zijn geweest, werd eindelijk met hem herenigd op kerstavond. De Britse Jason Kelly (23) had zijn vader elf jaar niet gezien en was wanhopig bij het opsporen.

Vader David Kelly (67) verliet het ouderlijk huis na het uiteenvallen van zijn huwelijk met Jasons moeder. Daardoor verslechterde de band tussen vader en zoon. Het ging niet goed met de man, hij sliep in parken en zelfs op begraafplaatsen.

Een oproep in de krant

In een wanhopige poging om weer contact te krijgen met zijn vader, deed de zoon op 23 december met een foto van zijn vader een oproep in de Liverpool Echo. En ja hoor, het lukte! Iemand die vader David herkende, gaf het adres door.

Op kerstavond vertrok Jason naar het adres waar zijn vader verbleef. Een vrouw deed open en vertelde dat hij niet thuis was. Toen de jongen zijn nummer wilde achterlaten, zag hij net zijn vader aan komen lopen. De man was zo geschrokken om zijn zoon weer te zien dat hij het op een lopen zette. De jongen riep: „Papa, ik ben het, Jason”, meldt Metro UK.

Tranen in de ogen

Jason wist zijn vader in te halen en de twee begonnen te praten. „Op dat moment wilde hij me niet aankijken, want zijn ogen waren vol met tranen. Ik ben precies hetzelfde als het om dat soort dingen gaat”, vertelt Kelly. Hij geeft aan dat hij bang was dat zijn vader hem niet wilde zien. Toch is hij blij hoe het allemaal gelopen is.

„Het is echt een wonder. Toen hij wegliep dacht ik: ‘Oh God’. Het was het resultaat waar ik het meest bang voor was. Maar om hem voor Kerstmis te vinden, was absoluut geweldig.”

Een nieuwe telefoon als cadeau

Jason hoopt een nieuwe relatie met zijn vader op te bouwen, maar zegt dat hij het langzaamaan doet om hem niet te overweldigen. Hij gaf zijn vader een ​​mobiele telefoon cadeau, zodat ze contact kunnen houden. De jongen probeert zijn vader -die vijf jaar samen met een vriend en huisgenoot woont- nu weer op de been te helpen, omdat hij het financieel moeilijk heeft. „Hij heeft geen toegang tot een bankrekening omdat hij een persoonsbewijs nodig heeft, maar hij heeft niets”, legt Kelly uit.

Lees ook: Franse school verzoekt ouders om kinderen niet over het hek te gooien