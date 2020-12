Voorspellingen 2021: geur-tv en nieuws over prinses Diana, Rutte en Hazes

Wat zijn de voorspellingen voor 2021, wat gaat de toekomst ons brengen? Een paragnosten en een medium van Paravisie.nl hebben hun blik op de toekomst gericht en gaan in op een nieuwe vorm van tv en voedselschaarste, maar ook op namen als Joe Biden, Trump, prinses Diana, André Hazes en prinses Amalia.

Paragnost Jan C. van der Heide en Medium voor mens en dier Sonja Dover hebben hun licht laten schijnen op bekende Nederlanders in 2021, nationale en internationale politiek, meldde Paravisie vanmorgen.

Voorspellingen Sonja Dover

Sonja Dover denkt dat dit ons volgend jaar staat te wachten:

• Songfestival: het songfestival zal wel doorgaan maar met andere technieken.

• Prinses Amalia: is een stevige eigenwijze krachtige jonge vrouw. De drang om naar China te gaan is nog steeds aanwezig.

• Melania Trump: Melania en Donald Trump gaan scheiden. Een nieuwe partner voor Melania is al in zicht, opnieuw dient zich een rijke zakenman voor haar aan.

• Tweede kamerverkiezingen 2021: zetelwinst voor Partij voor de Dieren, D66, SP, CDA, Groenlinks en PvdA. De christelijke partijen zullen ook groeien.

• Mark Rutte: de kans dat premier Rutte blijft zitten is heel klein. Diep in zijn hart wil hij zijn carrière in Europa (Brussel) voortzetten.

• Gerard Joling: veel familieproblematiek. Hij slaat zich er goed doorheen en redt het prima. Zijn tv-carrière breidt uit.

• André Hazes: gaat nieuwe romances niet uit de weg. Toch komen Monique en André niet echt los van elkaar. Dat was natuurlijk al eerder het geval en daar sprak Hazes deze week toevallig over.

2021 volgens Jan C. van der Heide

• Joe Biden: wordt om gezondheidsredenen dikwijls vervangen door vice-president Kamala Harris, die bij de volgende presidentsverkiezingen als eerste vrouwelijke president verkozen zal worden.

• Donald Trump: komt met nieuw boek. In Amerika wordt Trump het vuur na aan de schenen gelegd wegens vermeende malversaties op financieel terrein. Trump antwoordt met de publicatie van een volgens hem alles onthullend boek.

• Prinses Diana: al jaren wordt er gespeculeerd over de toedracht van het ongeluk van prinses Diana en zijn er diepgaande onderzoeken gedaan naar haar dood. Er zal een niet eerder gehoorde getuige naar voren treden met onthutsende feiten.

• Cyberaanval: één van de grootste cyberaanvallen in West-Europa is in aantocht. Massaal wordt het internet platgelegd en een tot dan toe onbekend virus blokkeert alle pc’s.

• Koningshuis: de mogelijkheid is groot dat leden van het koningshuis een deel van hun inkomen wegschenken.

• Media: de geur-tv is in aantocht. Als je naar een zee-natuurfilm kijkt kun je synchroon de zeelucht ruiken en bij beelden van vers gemaaid gras de geur ervan ervaren. Vieze luchten kun je aan- of uitschakelen.

• Voedselschaarste: er ontstaat voedselschaarste over de wereld en ook in Nederland. Het hamsterspook waart rond.

• Tweede kamerverkiezingen: bij de verkiezingen in maart komt er een politieke aardverschuiving, een tweedeling. Links en rechts komen frontaal tegenover elkaar te staan, als afspiegeling van de maatschappij.

Gaat het uitkomen allemaal? Volgend jaar pakken we dit artikel er maar weer even bij…

