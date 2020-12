Vooral een groene kerst dit jaar en niet wit, maar mensen blíjven dromen

Het lijkt alleen nog iets uit films. Kerst vieren thuis, met gezellig veel mensen om je heen, terwijl het buiten mooie witte dikke vlokken sneeuwt. En met de kerstman die op z’n arrenslee voorbij komt tuffen… Al gebeurt dat echt alleen maar in films.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De winter is vandaag begonnen. Maar daar is in Emmen nog niet veel van te merken. Voor een witte kerst moeten we terug in de tijd… https://t.co/zdj916uKpf pic.twitter.com/ov62RYdOPZ — Emmen.nieuws.nl (@emmennieuwsnl) December 22, 2020

Niets van dat alles dit jaar. En ook geen witte kerst. De laatste echte sprookjeswaardige witte kerst dateert alweer uit 2010, al waren er in de loop der jaren wel her en der wat losse natte klodders.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Geen sneeuw van betekenis

Een witte kerst zit er dit jaar opnieuw niet in, meldt weerbureau Weeronline in een vooruitblik. Voor het tiende jaar op rij valt er dan geen sneeuw van betekenis. Alleen in het oosten en Limburg kan een vlokje sneeuw vallen.

Komende dagen regent het volop en lokaal kan zelfs meer dan 50 millimeter regen vallen. Met 10 tot maximaal 14 graden is het allesbehalve koud. Op kerstavond neemt de neerslag af en daalt ook de temperatuur. Hier en daar kan nog een bui vallen en vooral in het oosten en zuidoosten kan die winters zijn. Op social media geven mensen intussen een eigen invulling aan een witte kerst, vooral in bakvorm of cocaïne, en dromen mag natuurlijk altijd. „Ben ik de enige die droomt van een witte kerst? Zou dit alles zoveel beter maken…”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ben ik de enige die droomt van een witte kerst? Zou dit alles zoveel beter maken 🌨✨ — Evy (@VanDesselEvy) December 21, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

I'm dreaming of a White Christmascake. Witte kerst in cakevorm. https://t.co/DODSUcRshE — dorientencatebuddeke (@dorientencateb) December 17, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kerstdagen

Op Eerste Kerstdag verdwijnen de winterse buien als de spreekwoordelijke sneeuw voor de zon en komt de zon af en toe tevoorschijn. Verder is het bewolkt en valt verspreid over het land een enkele regenbui. Alleen de Limburgse heuvels kunnen aan het begin van de ochtend een beetje wit kleuren. Er staat een matig en aan zee soms vrij krachtige wind en met 5 tot 7 graden is het frisser dan aan het begin van de week.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit weer kun je met de Kerstdagen verwachten: https://t.co/QTKV4eVFkp pic.twitter.com/yEkt0xHm6B — Weeronline (@weeronline) December 22, 2020

Na een nacht waarin kans is op een graadje vorst is het tweede kerstdag bewolkter. Wel blijft het op de meeste plaatsen waarschijnlijk droog. Er staat opnieuw een vrij krachtige wind waardoor het kouder aan zal voelen dan de 6 graden die de thermometer aangeeft. „Kleed je warm aan als je een kerstwandeling gaat maken”, is dan ook de tip van de kerstman van de weerorganisatie.

In België hebben ze meer geluk, of in elk geval meer kans op een witte kerst.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Na 10 jaar mogen we weer eens dromen van een witte kerst https://t.co/3GlfDur2Tj — Nieuwsblad.be (@Nieuwsblad_be) December 17, 2020

Weer een weerrecord

Het was het jaar van de weerrecord en ook vandaag brengt Weeronline er wéér eentje naar buiten. Vannacht werd het in De Bilt 13,1 graden en daarmee is op 286 dagen dit jaar een temperatuur van 10 graden gehaald.

Het oude record dateert van 2002. Toen werd op 285 dagen een minimumtemperatuur van 10 graden of meer gemeten in De Bilt. Overigens komt 2020 in totaal hoogstwaarschijnlijk uit op 287 dagen: woensdag loopt het kwik op naar een graad of 12. Vanaf donderdag duikt de maximumtemperatuur onder de 10 graden en naar verwachting komt de temperatuur voor het einde van het jaar daar niet meer bovenuit.

Ander record

Eerder dit jaar werd ook al een recordreeks van 233 aaneengesloten dagen genoteerd waarop het 10 graden of meer werd. Ook viel de eerste dag met temperaturen onder de 10 graden niet eerder zo laat in de herfst.

De Bilt noteerde ook een recordlange periode zonder matige vorst. Op 14 november stond de teller op 663 dagen en die is inmiddels opgelopen naar 700 dagen. Een einde aan deze recordreeks is nog niet in zicht.

Lees ook: Schwarzenegger popt op tijdens Zoom-reünie van kindacteurs van 30 jaar geleden.