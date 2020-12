Dit zijn de negen kandidaten (en de mol) van WIDM 2021

De tien kandidaten die het in het 21e seizoen van Wie is de Mol? tegen elkaar gaan opnemen zijn bekend. In een speciale aflevering van MolTalk kwamen ze ‘bovengronds’.

Splinter Chabot

De tien kandidaten staan onder grote schermen en de eerste die het woord krijgt is Splinter Chabot. Deze programmamaker en vorig jaar door Esquire tot best geklede man uitgeroepen ken je misschien van z’n boek dat dit jaar uitkwam. Na een korte video wordt er overgeschakeld naar zijn tactiek, die hij gelijk al uit de doeken doet. „Iedereen zegt altijd: Ik ga er doorheen kijken en niet in de val trappen, ik ben de kandidaat die overal in gaat trappen en er vol met enthousiasme in gaat.”



Charlotte Nijs

De volgende die het woord neemt is Charlotte Nijs, journalist en politiek verslaggever. Je zag misschien het interview dat ze onlangs had met minister-president Mark Rutte. Een strategie heeft ze nog niet.



Remco Veldhuis

Dan neemt Remco Veldhuis het woord. Cabaratier en theatermaker, die deze week nog Scrooge Live speelde op tv. „Ik geloof serieus niet in een strategie, dat suggereert namelijk dat je kan anticiperen op wat een ander doet. Als er al een strategie is die ik heb, is het improviseren.”





Renée Fokker

Een andere kandidaat die weleens op de planken staat is Renée Fokker. De actrice heeft een behoorlijk oeuvre en speelde van 2018 tot op heden in de theatervoorstelling Judas, naar het boek van Astrid Holleeder. „Goed opletten, observeren, dingen opschrijven, onderbuikgevoel, intuïtie.” Op haar deelname is ze trots, laat ze weten op Instagram.



Joshua Nolet

Frontman van band Chef’ Special Joshua Nolet heeft zin om gelijk het spel in te duiken. „Game on”, staat er dan ook op de Instagram van zijn band. „Ik heb zin om de tent uit te lokken, informatie te winnen. Ik heb zin in deze hele wereld waar intrige, waarheid en leugens samen komen en er van alles geoorloofd is.”



Marije Knevel

Presentatrice en adjunct-hoofdredacteur van LINDA.nl Marije Knevel zie je misschien weleens voorbijkomen bij Shownieuws, waar ze aan de desk zit. „Ik wil zo dicht mogelijk bij mezelf blijven, zo fanatiek mogelijk het spel in te gaan en toch ergens te voelen, qua energie, wie die mol zou kunnen zijn.” Op haar Instagram laat ze weten dat ze het wel uit kan schreeuwen: „Wat een opluchting dat ik het nu eindelijk mag zeggen. Wat een eer om mee te mogen doen aan deze once in a lifetime experience.”



Erik de Zwart

Oud-gediende Erik de Zwart heb je járen geleden misschien gehoord op Veronica, waar hij in 1980 begonnen is. In de jaren 90 stapte hij over naar 538 en sinds deze eeuw is hij ‘mediaondernemer’. „Ik denk dat ik niet altijd even eerlijk zal zijn, maar ik zal oppassen om mijn geloofwaardigheid daarmee niet aan te tasten.”



Rocky Hehakaija

Rocky Hehakaija is oud-voetbalster en – zoals ze zelf noemt – de eerste vrouw die opgenomen is in de straatvoetbal-versie van FIFA. „Ik ben heel open, heel lief, een team-player en ik moet toch oppassen dat ik niet alles er zo uit floep, zonder dat ik door heb dat ik aan een spel meedoe.”



Florentijn Hofman

Beeldend kunstenaar en essayist Florentijn Hofman ken je misschien van de gigantische Rubber Duck, het opblaasbare kunstwerk dat de wereld overgaat. „Ogenschijnlijk kunnen mensen mij vertrouwen en zal ik ze het gevoel geven dat ik te vertrouwen ben, maar of ik ze alles geef wat ik weet is de vraag…”



Lakshmi Swami Persaud

Hekkensluiter is Lakshmi Swami Persaud, zangeres en theatermaker. Ze heeft een EP en een plaat op haar naam staan en werd in 2016 uitgeroepen tot 3FM Serious Talent. Ook zij kijkt uit naar haar deelname, maar dan vooral het mollen. „Ik vind het een heerlijk idee dat ik zonder enige gewetensvragen in dit spel iedereen kan oplichten en op zieltjes kan gaan trappen. Over lijken gaan om verder te komen, dat dat geoorloofd is nu, daar ga ik eigenlijk wel heel goed op stiekem.”



Wie is de Mol?

Als alle kandidaten zijn voorgesteld, worden de schermen zwart. Even later wordt de vraag der vragen gesteld én wordt er antwoord op gegeven. „Wie is de Mol?”, klinkt het, waarna de kandidaten een voor een antwoord geven. Naast een paar „ik zou de mol wel kunnen zijn” of „ik zou een goede mol zijn”, klinkt er ook een volmondig „ja” van Charlotte. Verdacht… kunnen we nu al de tunnelvisie in?

Bekendmaking van de kandidaten in MolTalk 😱 "De Mol heeft zojuist zelf antwoord gegeven." Verdenk jij al iemand? Zet vanaf nu je punten in!#widm #wieisdemol #moltalk Posted by Wie is de Mol? on Monday, December 21, 2020

De namen van de kandidaten komen overigens (zoals ieder jaar het geval is) niet iedereen even bekend voor.



Ah, een seizoen met onbekende Nederlanders. Dat is ook wel weer eens leuk. #WIDM — Rene Smid (@Renesmidje) December 21, 2020

In het WIDM-programma werd daarna al met oud-kandidaten gepraat over eventuele verdenkingen. Een beetje voorbarig, vinden kijkers.



De grootste onzin ooit is dat mensen aan een tafel op tv gaan duiden wie zij denken te ruiken dat de mol is nog voor er 1 afl. is uitgezonden. — Suzanne Mensen (@Suuz_) December 21, 2020