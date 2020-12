Lekker droog weekend, maar ook kleine kans op eerste sneeuw

Het zou zomaar kunnen dat na een grotendeels droog weekend op zondagavond of in de nacht naar maandag de eerste sneeuw van dit seizoen boven Nederlands grondgebied naar beneden dwarrelt.

In de Limburgse heuvels is in de nacht naar maandag 20 procent kans op natte sneeuw en het is zelfs niet uitgesloten dat het in de nacht naar maandag een beetje wit kleurt. Helaas voor andere sneeuwliefhebbers: in de meeste delen van het land kunnen we slechts koude regen verwachten. Dat meldt weerdienst Weeronline.

Buienradar laat overigens ook een kleine sneeuwkans voor het noordoosten zien, morgenochtend al.



Het noordoosten maakt morgenochtend kans op de eerste #sneeuw van het seizoen, het is wel een dubbeltje op zijn kant. In het gekste geval zou er zomaar een paar cm kunnen vallen. Mocht het niet lukken dan maakt Limburg maandag een nieuwe kans. https://t.co/5NColjllnS pic.twitter.com/gK2tw4Op2q — Ed Aldus | Weerman (@EdAldus) December 4, 2020

Temperatuur rond het vriespunt

In de nacht naar morgen neemt de wind af en is het vrij helder. Het koelt af naar waarden rond het vriespunt en aan de kust blijft de temperatuur een paar graden boven nul. Morgen belooft een lekkere dag te worden om er op uit te trekken. Het blijft droog en er is een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. De meeste bewolking is waarschijnlijk voor het noorden en oosten van het land. Het wordt maximaal 5 à 6 graden en dat is vrij normaal voor begin december.

In de nacht van morgen op zondag zijn er brede opklaringen en komt het op grote schaal tot lichte vorst. Glad wordt het daardoor niet, omdat de wegen droog zijn. Alleen een enkele brug zou glibberig kunnen worden door rijpvorming. In Zeeland, pal aan de westkust en op de Wadden blijft het kwik door een matige wind waarschijnlijk net boven nul.

Sneeuw in Limburg

Zondagochtend kunnen we eerst nog zonnige perioden verwachten, maar wolkenvelden breiden zich geleidelijk over het land uit. Het wordt 4 à 5 graden en er waait slechts een zwakke oosten- tot zuidoostenwind.

In de avond en nacht naar maandag stijgt in het noorden, oosten en zuidoosten de kans op neerslag. Het is koud met temperaturen van 2 à 3 graden boven nul. De regen zal dus erg koud aanvoelen. In Zuid-Limburg zakt de temperatuur naar 1 graad en kan de regen mogelijk overgaan in natte sneeuw.

Waar sowieso pakken met sneeuw zullen vallen: de Alpen, al heeft de wintersportliefhebber er voorlopig niets aan.



Er valt een dik pak sneeuw in de Alpen. Meteoroloog @AlfredSnoek heeft alle details voor het weer in Nederland dit weekend. Ook heeft hij het antwoord op de vraag of we in Nederland de eerste vlokjes sneeuw kunnen verwachten. #weerbericht #weekend #winter #koud #sneeuw pic.twitter.com/n1EdHccy4L — Weerplaza.nl (@Weerplaza) December 4, 2020

Het is nog onzeker hoe intensief de neerslag boven Limburg is. Mocht het daadwerkelijk tot natte sneeuw komen en het sneeuwt daarbij hard genoeg dan zouden de Limburgse heuvels wit kunnen kleuren.

