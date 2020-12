Een dalmatiër die piano speelt en de sterren van de hemel zingt

Dalmatiër Dexter speelt piano en zingt de sterren van de hemel

Nieuw talent gezocht? Zoek niet verder want deze dalmatiër heeft het! Hond Dexter speelt namelijk piano en hij zingt.

Op beeldmateriaal is te zien hoe de 2-jarige hond uit Jersey, een eiland voor de Franse kust, op zijn achterpoten staat en met zijn poten op de toetsen slaat. Hij gooit zelfs zijn hoofd achterover om mee te zingen.

Dexter besteedt elke week een paar minuten aan het perfectioneren van zijn hobby en baasje Esther (43) zegt dat het dier verreweg de „beste pianist” in huis is. Dat meldt Metro uk.

‘Grote goofy hond’

Normaal gesproken stopt Dexter met muziek spelen, zodra zijn eigenares Esther Mason binnenkomt. „Hij speelt al een tijdje piano, maar ik krijg het bijna nooit te zien. Hij heeft een korte aandachtsspanne en zal daarom naar ons toe komen rennen om te spelen”, zegt ze. Maar ze betrapte hem vorige week op het huilen bij een van zijn favoriete deuntjes. Ze wist nu zeker dat hij de beste pianist in huis is. Zo beschrijft Esther hem als een ‘grote goofy hond die piano speelt’. Volgens Esther is Dexter zo goed dat de buren -na het horen van zijn ‘soulvolle liedjes’ – zichzelf afvroegen of haar jonge dochter piano leerde spelen.

Video van dalmatiër

Op de video is te zien hoe Dexter met zijn hoofd achteroverleunt en vrolijke noten lang vasthoudt. Dat noem je nou ‘je ademhaling onder controle hebben’. De kijkers van de video krijgen een goed beeld van deze hondenkunstenaar. Terwijl hij zingt, kwispelt zijn staart met zijn melodieuze geblaf mee. Baasje Esther denkt dat de hond bijzonder gepassioneerd was omdat ze de soundtrack van Cats op de piano had laten liggen.



Passie

Esther vindt het „verbazingwekkend” omdat het echt klinkt alsof hij zingt en de verschillende noten probeert te spelen. „Je kunt zien dat hij er gepassioneerd over is. Hij is een zeer soulvolle zanger”. Baasjes Esther en Rob (45) zeggen dat ze het talent van de zwart-witte hond vorig jaar op een avond ontdekten, toen ze plotseling midden in de nacht pianoklanken hoorden.

