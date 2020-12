Einde aan onrust en tranen over speculoosje dat ineens Engelse naam kreeg

Wij zouden het waarschijnlijk ook niet heel leuk vinden als onze oud-Hollandse sprits ineens een heel onpersoonlijke nieuwe Engelse naam zou krijgen. In België heerste de afgelopen week onrust over het speculoosje, het koekje dat ook wij kennen (maar niet te verwarren met ‘onze’ speculaas).

Het resulteerde zelfs in tranen bij mensen die niet wilden dat hun speculoosje zo zou veranderen van naam, zelfs in eigen land. De oplossing lijkt nu geboren. Mensen zijn blij, er is minder loos. Maar speculoos blijft.



why would you change such a culturally and historically rich name just to cater to English speakers ☹️ — zaria (@alIbIues) November 30, 2020



Brussel neemt speculoos als cultureel erfgoed in bescherming!!! Yeah!https://t.co/3EnY8GdPLp — Job Kaper (@JobKaper) December 4, 2020

Het gewest Brussel erkent speculoos namelijk als cultureel erfgoed. Het typisch Belgische koekje, dat ook in Nederland veel wordt verkocht en normaal gesproken naast menig café-cappuccino wordt geserveerd, kan die bescherming volgens bakkers wel gebruiken nu de voornaamste fabrikant het wil omdopen.



Excellente Nouvelle pour le Spéculoos! Lotus n'a qu'a bien ce tenir! Le spéculoos fait désormais partie du patrimoine culturel immatériel de Bruxelles https://t.co/fJVFjnyrGY #Speculoos #Lotus #Bruxelles #Belgique — Homer Dalors (@SelenaBxl) December 4, 2020

Frietkot

Speculoos krijgt als „immaterieel cultureel erfgoed” dezelfde status als de Brusselse biercultuur, het frietkot en de witlofteelt. „Zo wordt het voor altijd beschermd en naar waarde geschat”, zegt staatssecretaris Pascal Smet van het hoofdstedelijk gewest. „Speculoos is ons erfgoed. Daar raak je niet aan.” Brussel gaat het koekje nu onder andere in het buitenland promoten.

Lotus

Juist die zoektocht naar buitenlandse klanten was onlangs voor fabrikant Lotus reden om de naam speculoos te laten vallen. Het bedrijf, dat flink uitbreidt in de VS, noemt zijn koekjes voortaan biscoff zodat buitenlanders hun tong niet langer breken. Ook verzinnen ze van alles om het speculoosje slash Biscoff in de spotlights te zetten.



De naamswijziging wekte in België veel verontwaardiging op. Bakkers vroegen daarop erkenning als erfgoed aan. En zo geschiedde. Mooi nieuws voor hen, zo vlak voor Sinterklaas, de dag waarop speculoos al jaren (decennia) als bruine draad door de feestdag loopt. In allerlei vormen.



Happy Sinterklaas! No I haven’t had my piece of #speculoos yet but I did bring some to the office to share #sharingiscaring #newtraditions #sinterklaas #stnicholas — Angharad Jones (@Jones4Angharad) December 6, 2019

Speculoos

Speculoos is een baksel van gekarameliseerde bruine suiker, bloem, boter en karakteristieke kruiden. Het wordt vaak verward met het Nederlandse speculaas, maar mist de oosterse speculaaskruiden die dat koekje kenmerken. Inmiddels is het ook in ijsvorm te verkrijgen, in België dan.



lotus speculoos https://t.co/htEF1qSc5k — 𝐡𝐲𝐮𝐧𝐧𝐢𝐞'𝐬 𝐰𝐢𝐟𝐞🦙 HYUNJIN BEST BOY Ღ (@__hyuninthebest) November 25, 2020

Social media

Na afgelopen week staat speculoos, dat nog altijd niet wordt herkend door spellingscheck, op de wereldkaart. Al is niet iedereen onder de indruk van het woord, dat in het Engels ook ietwat nietszeggend klinkt. „Wat voor soort woord is speculoos? Het ziet er zo dom uit”, schrijft iemand. Ook leidt ‘Lotus speculoos’ tot enige verwarring, waarbij iemand zelfs dacht dat het om wc-papier ging. Waarna een ander aanvult dat zij zoeist ook had bij Michelin-sterren. „Hoezo zegt een bandenbedrijf waar ik moet eten?!” Maar bovenal zijn mensen gek op het koekje, waarmee je alle kanten uit kunt.



When I was little I thought lotus speculoos were made in the same factory as the lotus toilet papers https://t.co/fZ1rT1zYSn — cam🏳️‍🌈 (@TeamKendallRoy) November 25, 2020



