Amerikaans stel verhuist en laat hond alleen achter in de tuin

Een Amerikaans koppel wordt beschuldigd van dierenmishandeling, nadat ze hun hond dagenlang vastgebonden achterlieten in de tuin van hun voormalige huis.

Het stel verhuisde vorige maand van Roselle in New Jersey, naar Sandy Springs in Georgia. Dat is geen verhuizing die je met een Nederlandse kan vergelijken: het is namelijk een autoritje van bijna dertien uur. Er zit zo’n 850 mijl tussen die twee plekken, omgerekend is dat 1.367 kilometer.

Hond niet opgehaald

Het stel liet bij de verhuizing hun husky Jon Snow achter in de tuin, maar zei tegen de buren dat ze hem zouden komen ophalen. Wanneer was alleen nog even de vraag. Alleen werd Jon Snow niet opgehaald. Vijf dagen laten zat het dier nog steeds alleen in de tuin, met een bakje met voer en wat water voor zich. De hond was vastgebonden aan het tuinhek en had daardoor een grote wond aan zijn nek.

De lokale dierenbescherming heeft het dier opgehaald en verzorgd. Inmiddels is Jon Snow naar een dierenasiel in New Jersey gebracht en wordt er gezocht naar een nieuw baasje. Het gaat gelukkig beter met de hond, die inmiddels een nieuwe naam heeft gekregen: Carter.

Naar de gevangenis

Het Amerikaanse stel komt er minder goed vanaf. Ze worden beschuldigd van het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel bij een huisdier en het achterlaten ervan. Daar staat een gevangenisstraf van drie tot vijf jaar op. Waarom ze de hond hebben achtergelaten, is niet bekend.

Op de Facebookpost van het dierenasiel wordt met afschuw gereageerd. „Fijn dat hij gevonden is voordat het te laat was. Ik hoop dat z’n vorige ‘eigenaren’ wegrotten in de gevangenis.” „Ze zouden dat stel eens moeten vastbinden voor vijf dagen”, reageert een ander. „Verschrikkelijke mensen.”

