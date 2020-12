Drie mannen ontvoeren kalkoen uit dierentuin en voeren het wodka

Drie mannen in Letland vonden afgelopen week wel een heel aparte manier om een verjaardag te vieren. Zij ontvoerden een kalkoen uit een privé-dierentuin en goten vervolgens wodka in de keel van de arme vogel. De mannen zijn aangehouden door de politie op verdenking van dit hele fiasco.

De politie zei dat de verdachten de 34ste verjaardag van één van hen aan het vieren waren.

Verjaardagsfeestje

Het ‘verjaardagsfeestje’ vond afgelopen woensdagochtend plaats in Riga, de hoofdstad van Letland. Op beelden van een bewakingscamera is te zien hoe drie mannen, allemaal in het zwart gekleed, inbreken in een kleine privé-dierentuin. Als ze eenmaal binnen zijn, grijpen ze een kalkoen vast. Die stoppen ze daarna in een zwarte tas.

Daarna gaan de mannen, die allen tussen de 30 en 40 jaar oud zijn, naar een strand dichtbij de hoofdstad. Daar dronken de mannen zelf alcohol, maar daar blijft het zeker niet bij. Ook de vogel dwongen ze om wodka te ‘drinken’. Sterker nog, ze goten het goedje zelf door de strot van het dier.

Kalkoen met een kater

Het feest was gauw voorbij toen politie het trio spotte op het strand. De mannen werden gearresteerd voor inbraak en huisvredebreuk. Het zijn geen onbekenden voor de politie: in het verleden werden ze al beboet voor hooliganisme en een rits andere misdrijven.

De kalkoen werd veilig en wel teruggebracht naar de privé-zoo. Het dier verscheen later op het late avondjournaal van de lokale zender TV3 Latvija. De kalkoen verkeerde naar verluidt in goede gezondheid, maar had zichtbaar last van een kater.

