Deze dingen doet bijna iedereen verkeerd bij het haar wassen

Als we iets met liefde willen behandelen, is dat ons haar. Je kast staat vast vol met haarverzorgingsproducten en schafte je niet al op je twaalfde je eerste stijltang aan?. Je haar wassen is ook een belangrijk onderdeel van je routine geworden, toch doen we deze zes dingen bijna allemaal verkeerd.

Je wilt natuurlijk echt niet dat je je haar verkeerd behandelt. Gevolgen kunnen dan zijn: pluizig haar, gespleten punten, maar bijvoorbeeld ook een geïrriteerde hoofdhuid. Hier lees je zes tips waar je routine alleen maar beter van zal worden.

Maak je geen zorgen, je kunt je routine altijd nog aanpassen. Als je deze fouten inziet en de tips toepast, ziet jouw haar er binnen de kortste keren pico bello uit.

1. Te vaak je haar wassen

Het kan niet vaak genoeg worden gezegd, maar je haar te vaak wassen is echt niet goed. Er zijn zelfs steeds meer vrouwen die zweren bij het helemaal niet wassen van je haar. Hoewel sommige vrouwen juist denken dat wanneer ze vet haar hebben, ze het vaker moeten wassen, is het tegendeel waar.

Tip: Was je haar zo’n twee tot drie keer per week. Dat is voor de meeste mensen echt meer dan voldoende. Heb je snel vet haar? Masseer de shampoo dan vooral goed in op het haar en wat minder op de hoofdhuid. Als je de hoofdhuid masseert, stimuleert dat namelijk de aanmaak van talg en dat zorgt nou juist voor vettig haar.

2. Je masseert de shampoo niet goed in

Het is belangrijk dat je je haarproducten op de goede manier gebruikt. Dat betekent ook dat het belangrijk is dat je dat goed inmasseert anders kan het product zijn werk natuurlijk niet doen. Veel vrouwen wrijven de producten met name bovenop in hun haar en niet zo veel op het achterhoofd of in de punten.

Tip: Neem de tijd om je haren te wassen. Verdeel de shampoo vast over twee handen en masseer het goed in terwijl je het verdeelt. Gebruik tijdens het inmasseren ook je vingertoppen zodat de shampoo echt overal bij kan. Heb je last van vettig haar en wil je niet te veel talg aanmaak stimuleren? Kies dan voor een shampoo die bij dit haartype past.

3. Je gebruikt niet de juiste producten

Veel vrouwen gebruiken niet de juiste haarverzorgingsproducten voor het wassen. Het kan natuurlijk een dure grap zijn om echt goede producten aan te schaffen, maar op de lange termijn is dat het echt wel waard. In goedkope shampoos zitten vaak sulfaten, parabenen en siliconen, voor heel veel haartypes doet dat niet veel goeds.

Tip: Kijk echt goed naar het type haar dat je hebt en vraag desnoods om advies van de kapper. Daar kunnen ze zien of je bijvoorbeeld aanleg hebt voor vettig haar of dat je vaak last hebt van roos.

4. Je gebruikt te veel verschillende producten

Veel mensen gebruiken verschillende haarverzorgingsproducten: conditioner van het ene merk, masker van het andere merk. Maar dat kan toch verkeerd uitpakken. Het is beter om van één lijn producten zoals normale shampoo, conditioner en een masker te gebruiken. Producten van verschillende merken kunnen elkaar juist tegenwerken.

Tip: Vraag je kapper om advies zodat je een goed beeld hebt van je haartype. Vraag hen om advies of ga zelf opzoek naar een merk dat voor jouw haartype een goede lijn verzorgingsproducten heeft. Het kost wat maar dan heb je ook wat. Je zult zien dat je haar erop vooruit gaat.

5. Je spoelt de producten niet goed uit

Als je de verzorgingsproducten niet goed uit je haar spoelt, kan het zijn dat er resten achterblijven op je hoofdhuid. Dat kan er op haar beurt weer voor zorgen dat de haarzakjes verstoppen of je een verhoogde aanmaak van talg hebt.

Tip: Neem net als voor het inmasseren, ook tijd voor het uitspoelen van je haar. Ga met je vingertoppen langs heel je hoofdhuid. Soms kan het ook helpen om even de douchekop zelf vast te pakken en dicht op je hoofd alles uit te spoelen.

6. Na je haar wassen de verkeerde handdoek gebruiken

Als je bovenstaande tips allemaal hebt doorgenomen, ben je al een heel eind. Toch is het belangrijk om ook vlak na het wassen je haar goed te verzorgen. Veel vrouwen wikkelen een handdoek om hun natte haar of wrijven het droog met een handdoek. Nooit. Meer. Doen. Daarmee beschadig je het haar en de hoofdhuid. Je haar kan er zelfs van afbreken en het bezorgt je een veel pluizigere coupe.

Tip: In plaats van je haar droog te wrijven, kun je het beter een beetje droog deppen. Laat je haar daarna aan de lucht drogen of gebruik een föhn en vergeet geen hitte bescherming in je haar te spuiten voor je dat doet.

