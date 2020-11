Hond achtergelaten op een bankje met ontroerend briefje van kind

Aangrijpende beelden van een hond die werd achtergelaten op een bankje in Mexico. De hond werd namelijk aan zijn lot overgelaten door een kind, dat ook een briefje bij de hond had gelegd. „Mijn ouders mishandelen hem en dat is erg pijnlijk om te zien.”

De jonge briefschrijver hoopt dat een voorbijganger de boodschap zou zien en de hond een veilig thuis zou bieden. “Wilt u deze hond alstublieft adopteren en goed voor hem zorgen?”, zegt het kinderhandschrift. „Het doet pijn om hem achter te laten, maar ik heb deze beslissing genomen, omdat mijn ouders hem mishandelen en dat was erg pijnlijk om dat te zien. Als u dit leest en het raakt u, adopteer hem dan en zorg goed voor hem. Zo niet, laat de brief hier dan liggen zodat iemand anders hem kan lezen. Bedankt.”

Hond gered door dierenorganisatie

Een lokale dierenorganisatie heeft de beelden op Twitter gedeeld en laat weten de hond te zullen beschermen. De organisatie trof Max in bange toestand aan, en moest hem daarom voorzichtig benaderen om hem zo mee te kunnen nemen.



Hoy, domingo 22 de noviembre, recibimos el reporte de este perrito, abandonado en una banca en un camellón, con una nota que pedía que lo adoptaran ya que sufre maltrato. Acudimos cuanto antes para resguardarlo. pic.twitter.com/tSKkay6N9G — Mascotas Coyoacán 🐾 (@MascotaCoyoacan) November 22, 2020



Gracias, gracias, gracias, son seres nobles.🙏❤️ — MM (@mm300518) November 23, 2020

Van Max naar Boston

Het gaat inmiddels beter met Max. Hij reageert weer goed op menselijke interactie en laat zich zelfs aaien. De dierenorganisatie is nu op zoek naar een nieuw gezin voor hem. Zijn naam is tevens veranderd naar Boston, in de hoop dat hij zijn wrede leven kan vergeten en kan beginnen met genieten van een nieuw begin.

