Schot in de zaak: vergunningen aangevraagd voor coronavaccin in Europa

Er zit meer schot in de zaak als het om het zo gewenst coronavaccin gaat. Weer twee bedrijven hebben een vergunning aangevraagd om het in Europa op de markt te mogen brengen.

Het gaat na Moderna (VS) om de Amerikaanse farmaceut Pfizer en het Duitse biotechbedrijf BioNTech. Zij willen zo snel als mogelijk is hun coronavaccin in Europa op de markt te brengen. De Europese geneesmiddelenautoriteit EMA gaat de eerste vaccins beoordelen. De toezichthouder brengt op 29 december een advies uit over het vaccin , als de aangeleverde gegevens voldoen aan de eisen. Bij een positief oordeel kan het vaccin naar verwachting binnen een paar dagen worden uitgerold.

Coronavaccin voor Nederland dus op komst

De wettelijke goedkeuring is de laatste grote stap die genomen moet worden voordat de vaccins in Nederland en de rest van de Europese Unie verkocht mogen worden. Het vaccin van Pfizer en BioNTech zou voor 95 procent effectief zijn bij het bestrijden van COVID-19.

Eerder werd bekend dat de EU met vaccinproducent Pfizer een prijs van 15,50 euro per dosis is overeengekomen. Nederland krijgt 11,7 miljoen vaccins van het bedrijf, wat zou neerkomen op een totaalbedrag van 181 miljoen euro.



Vergunning voor VS was al aangevraagd

De farmaceuten dienden eerder al een aanvraag in voor de goedkeuring van het vaccin in de Verenigde Staten. Ook daar zou het vaccin mogelijk voor de jaarwisseling al beschikbaar kunnen zijn. Daarmee gaan Pfizer en BioNTech nek aan nek met het farmaceutische bedrijf Moderna, dat gisteren meldde een goedkeuring aan te gaan vragen voor zijn coronavaccin voor zowel de EU als de Verenigde Staten.

Het vaccin van Moderna blijkt na testen voor 94,1 procent effectief en er zijn nauwelijks ernstige bijwerkingen. Topman Stéphane Bancel van de farmaceut laat weten dat zijn bedrijf klaarstaat om vaccins te gaan verschepen zodra de goedkeuring er is. „We hebben al miljoenen doses klaar en elke dag komt daar meer bij.”

Ook AstraZeneca uit Nederland ontwikkelde, samen met de universiteit van Oxford, een vaccin. Dat heeft een wat mindere effectiviteit, maar is goedkoper en nog gemakkelijker te transporteren en te bewaren.

