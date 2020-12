Dankzij ‘Single Bells’ dineren duizenden singles tóch samen op derde kerstdag

Derde kerstdag kan dit jaar voor de singles onder ons zomaar de beste dag van het jaar worden. Met Single Bells, dat meteen al een dikke hit blijkt: honderden dinertjes met vier tot zes singles uit de buurt. „We rekenen uiteindelijk op 6000 aanmeldingen.” En alles keurig volgens de RIVM-richtlijnen. Misschien toch nog pieken dit jaar?

Veel vrijgezellen zien kerst nou niet per se als de leukste tijd van het jaar. Weer die lege plek naast je aan het kerstdiner, al snel opgevuld door je oom die zoals elk jaar weer net iets te hijgerig vraagt hoe het met je liefdesleven staat. Of door je drukke nichtje dat zoals elk jaar jou weer een nieuw – en altijd heel ingewikkeld – spel uit wil leggen, en niet rust voordat je het met haar hebt gespeeld. Drie keer. Merry Christmas, zeg je tegen jezelf, waarna je maar weer, zoals elk jaar, op zoek gaat naar een nieuwe fles rood.



Veel animo Single Bells

Dit jaar is alles anders. Al zal deze kerst voor de singles onder ons misschien extra eenzaam zijn. Singlereis-organisatie VillaVibes, dat normaal gesproken vele reizen organiseert, speelt hier mooi op in en komt met een nieuw corona-proof concept. Single Bells. „De animo onder singles is enorm. Binnen twee uur na het verzenden van onze nieuwsbrief, hadden al 800 singles zich al aangesloten”, vertelt initiatiefnemer Harold Blanken.

„Ik ken er al zeven die zich hebben opgegeven, dus zou zomaar 850 kunnen zijn”, schrijft Josineke onder de Insta-post. „Op naar 2o20.” Blanken begrijpt het enthousiasme wel. „Eenzaamheid door corona is een serieus probleem.” Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat 6 op de 10 Nederlanders zich eenzaam voelt. „En onder singles is dit percentage nog hoger. Reizen mag niet. Feesten mag niet. Grote diners mogen niet. Maar gelukkig mogen we wel samen eten in kleine groepjes. Zodoende is het Single Bells Kerstdiner ontstaan.”

Eenzaamheidsvaccin

„Het idee is simpel”, legt hij uit. „Iedere hoger opgeleide single vanaf 20 jaar kan zich kosteloos aanmelden via de website.” Vervolgens word je ingedeeld op basis van je leeftijd en regio in groepjes van vier tot zes singles. Het exacte aantal is afhankelijk van wat de overheid op 8 december bekend maakt. De diners vinden plaats op zondag 27 december bij degene thuis die zich hebben aangemeld als gastheer of gastvrouw. „Wij faciliteren de groepjes en de deelnemers maken onderling afspraken over het eten, drinken en de afwas.”

Uiteindelijk rekent de organisatie op meer dan 6000 aanmeldingen en 1000 dinertjes. „Dit is hét eenzaamheidsvaccin van 2020.”



#SingleBells

Single Bells is al jaren een bescheiden fenomeen op social media. Vrijgezellen, veelal vrouwen, posten een, vaak erg fraaie, foto van zichzelf, soms begeleid door een spitsvondig single-tekstje.



'twas the night before Christmas & I was alone, movement was nonexistent, just like texts on my phone #SingleBells pic.twitter.com/oNVEZKBwkS — 🦋sher (@ssomme99) December 25, 2016