Horeca gaat open op 17 januari, ook als dat niet mag

Horecaondernemers wachten niet langer op versoepelingen van het kabinet. Vijftig afdelingen van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) kondigen aan dat de horeca op zondag 17 januari opengaat. Zelfs als dat niet mag.

Het gaat om ondernemers in vijftig lokale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), maar de landelijke organisatie staat er niet achter.

Horeca kan niet anders

De ondernemers zeggen het vertrouwen in het kabinet op. Zij zeggen niet anders te kunnen dan ongehoorzaam te zijn omdat ze op omvallen staan en steun vanuit de overheid uitblijft. Onder meer in Breda, Maastricht, Eindhoven, Leiden, Leeuwarden, Arnhem, Nijmegen en Alkmaar hebben horecabedrijven zich bij de actie aangesloten.

De vijftig KHN-afdelingen kondigden afgelopen vrijdag al aan dat ze in actie wilden komen. Het openen van de horeca op 17 januari was toen slechts een dreigement, maar de maat is nu vol. De horeca gaat open en blijft dat ook. Zaken houden zich daarbij wel aan de strikt gestelde coronaprotocollen, zoals het houden van afstand.

Noodklok

Vorige week luidde de KHN al de noodklok, omdat er geen toekomstperspectief is voor de horeca: „De financiële gevolgen vanwege de overheidsmaatregelen zijn desastreus”, zei de organisatie toen.



KHN in gesprek met minister Hoekstra | Om het belang van aanvullende steun en perspectief nogmaals te adresseren, initieerde KHN een gesprek met minister Hoekstra om dieper in te gaan op de financieel onhoudbare situatie waar de horeca nu in verkeert. https://t.co/kMuqs8QBTR pic.twitter.com/HDg34Kx169 — KHN (@KHN) November 30, 2020

Licht aan voor horeca

Ook is vandaag aangekondigd dat horecaondernemers aanstaande maandag aandacht vragen bij de overheid. Die vragen ze voor de moeilijke situatie waar veel zaken nu in verkeren. Dat doen ze door om 19.00 uur voor vijf minuten de buitenverlichting aan te zetten. „We willen laten zien dat we nog steeds bestaan en dat we ook willen blijven bestaan”, zegt initiatiefnemer Peter Ter Heege.

Horecazaken willen hiermee ‘hun licht’ in de duisternis laten schijnen. Ondernemers zeggen hiermee van de overheid graag te willen horen „waar zij het licht in deze duisternis voor de horeca zien schijnen.” Ruim 280 mensen hebben al via Facebook laten weten dat ze meedoen.

Ter Heege hoopt dat zo veel mogelijk klanten, bekenden en vrienden van de horecabedrijven met een drankje vanuit hun ramen, voor de deur of op een andere plek meedoen aan de actie. Hij roept wel op de coronaregels na te leven, zoals het houden van gepaste afstand.

