Het is adventskalender-maand: 10 opvallende op een rij

Gek op cadeautjes, kortingen, acties en vooral (kleine) verrassingen? Dan is de beste maand van het jaar voor jou aangebroken. December is niet alleen de maand van de twee mannen met grote witte baarden, het is ook de maand van de adventskalenders.

Adventskalender

Waar het in de 19e eeuw begon als christelijke traditie om af te tellen tot kerstavond, met 24 vakjes met iets lekkers, vaak chocola, erachter, zijn de kalenders nu in alle soorten en maten. En met de meest uiteenlopende (en niet heel christelijke) aardigheidjes achter de dagen. Van bier tot kaas en ook een advent met seksspeeltjes, die overigens dit jaar al stijf is uitverkocht.



Onze Adventskalender is een must-have voor de feestdagen, maar stiekem is het het perfecte cadeau voor elke dag! 😇 Maak van de koude dagen extreem hete nachten 🥰 #KoudeDagenHeteNachten ➤ https://t.co/s73QTWzn8b pic.twitter.com/pDU3kCk89j — EasyToys.nl (@EasytoysNL) September 17, 2020



En dan zijn er ook nog de online adventskalenders, veelal gratis en met als grootste voordeel (of nadeel, hoe je het maar bekijkt) dat je deze pas op de dag zelf kunt openmaken (‘digitaal krassen’), en niet alvast de hele maand vooruit (omdat je je weer eens niet kon inhouden).

Metro zet ze voor je op een rij, zowel de echte, als de online kalenders.

1. Kaasjes en cheesy jokes



HERE WE GO! The Christmas Countdown Starts……NOW✨ 📅

Open up door No.1 of the Ilchester® Cheese Advent Calendar and tuck in!

PSST🤫 Stock still available at selected @Morrisons, @Sainsburys and @Waitrose stores hurry before it’s too late!#CheeseNotChoc #CheeseAdventCalendar pic.twitter.com/7NBeXUrsu3 — IlchesterCheese (@ilchesterCheese) December 1, 2020

Het is eigenlijk best gek dat wij, als echte kaaskoppen, geen eigen kaas-adventskalender hebben. Daarvoor moeten we in Engeland zijn, of op Amazon. Want kaasmerk Ilchester verkoopt al jaren de cheesy kalender, vol kaas(grapjes). Zij het wel Engels getint en gelieve een deel gekoeld te bewaren, van Cheddar tot de Red Leicester Cheese.

Ook zit de kalender vol cheesy jokes. Vorig jaar loofde het kaasmerk een bijzondere prijs uit voor kaaseters en hun leukste inzendingen. Hun kaasgrapje verscheen op de volgende adventskalender. Waaronder die van Lucy. Vrij vertaald: welke kaas gebruik je om beren uit het bos te lokken?

Camembeer.

2. Pindakaas

Van kaas naar online pindakaas. Een gesmeerde dag, willen ze iedereen elke dag wel toewensen, en zeker in december. De Pindakaaswinkel heeft daarom de ‘Pindabaas-adventskalender’ bedacht, waar iedereen zonder notenallergie en met wat ‘pindaffiniteit’ hélemaal aan z’n trekken komt met elke dag iets pindakazerigs in je mail.





GI-GA pindabaas pakket. 🎁 Jij kan eigenaar worden van dit grandioze pakket als je je aanmeldt voor onze adventskalender,… Posted by De Pindakaaswinkel on Sunday, November 29, 2020

Ruim 700 Pindabazen, zo noemen ze hun klanten slash fans, hebben zich al aangemeld, and counting, want je kunt de hele maand nog meedoen. De eerste actie is meteen een mooie binnenkomer: bij de aankoop van twee pindakaaspotten krijg je een pot cadeau. En morgen hebben vroege vogel Pindabazen geluk. De eerste tien van de dag krijgen ook weer een pot cadeau. Zo gaat het de hele feestmaand door en aan het eind van de adventskalender wacht er ook nog een gigantisch Pindakaas-pakket voor de winnaar van de syllabus: want behalve een leuke actie, vind je ook elke dag een letter in je mail. Niet van chocola, wel van de Pindakaaswinkel.

3. Kaarsjes

En van pindakaas naar kaarsen, die voor velen thuishoren in de top 5 van ‘dit hoort in de feestmaand’, evenals de Top 2000 en de garnalencocktail als voorgerecht, met kerst.



In de mooi uitgevoerde adventskalender van Yankee Candle, te koop bij Bol.com, zitten er 24, in alle kleuren en geuren. Overigens niet aan te raden voor kerst- en/of geurkaarshaters, want de 24 kaarsjes ruiken stuk voor stuk naar kerst. Steek je ze aan, dan stromen de geuren van vers gebakken lekkernijen en zoete balsems subiet je neusgaten in. 5 sterren krijgt de kalender van velen. „Ruikt lekker en staat fraai op de kast.” Of zoals Jasmin Hope het kort maar kerstig samenvat op Instagram: „Magic.”

4. Krassen in Overijssel

2020 was voor provincie Overijssel het jaar van de ludieke en succesvolle mediacampagnes. Zo scoorde koe slash cowfluencer Liesje hoge ogen.

Ook nu hebben de marketeers weer iets bedacht.





December is een maand vol cadeautjes en daar doen wij een schepje bovenop! 🎁 Kras vanaf 1 december elke dag mee met onze… Posted by VisitOost on Saturday, November 28, 2020

Hun ‘oostelijke’ online adventskalender hebben ze gemaakt met 24 ondernemers door heel de provincie en ‘onder de decemberdagen’ prijken toegangskaartjes en lokale producten tot complete nachtjes en weekendjes weg. Win je niet? Dan ontvang je op z’n minst een flinke korting op de prijs. „Op deze manier kan VisitOost.nl haar digitale community dagelijks wat geluk brengen.” En op een creatieve manier tóch het aanbod van onze ondernemers onder de aandacht brengen.

Ze ‘krassen’ vandaag af met Vakantiepark Sallandshoeve.

5. AFAS Live

24 dagen lang gaat er iedere dag om 12:00 uur ’s middags een luikje open op de social media-kanalen van AFAS Live. „Samen met onze partners hebben we prijsvragen en prijzen samengesteld waar je iedere dag kans op kan maken. En, de prijswinnaars worden de volgende werkdag al bekend gemaakt!” Geen live-muziek nu, wel grappige prijsvragen waar je creatieve brein weer even door wordt getriggerd. Vandaag meteen al raak. Als jij een eigen Ritter Sport reep zou mogen bedenken, wat wordt dan jouw unieke smaak?, luidt de vraag. „Ik zou een Fristi-smaak met gekleurde Smarties er doorheen willen.”



Ik zou een fristi smaak met gekleurde smarties er doorhee. Naast de lekkere fristi smaak heeft de reep ook nog eens een feestelijk uiterlijk — Myra (@MyaxVxO) December 1, 2020

6. Geloof, hoop en adventskalender

De gratis adventskalender van Petrus gaat elk jaar als warme broodjes onder protestantse gelovigen. Dit jaar is er ook een online kalender, met dagelijkse overdenkingen en kerstinspiratie. Meteen vandaag een goeie binnenkomer: „Wat heb jij op je hart? Kan jij je (gebroken) situatie met God delen en zijn liefde voor jou vandaag ontvangen?”





7. Lego

Je krijgt het niet kapot, mocht je dat willen, en het geeft een niet heel prettig gevoel wanneer je erin stapt met je blote voet. Legosteentjes dus. Het tijdloze speelgoedmerk komt ook dit jaar weer met een speciale kalender, die meer dan eens uitverkocht.

Lego Friends, nu onder meer te koop bij Bol.com (en nog niet uitverkocht).



In elk vakje zitten steentjes die kinderen in elkaar kunnen zetten, waarna een kersthart, of -zuurstok, of -krans ontstaat. „Zo mooi om te zien hoe ons dochtertje elke ochtend weer genoot van het open maken en bouwen!”, schrijft iemand als recensie. Al vinden sommige ouders het wel een tikkeltje complex voor hun kinderen. „Soms moet je echt vier keer kijken wat het bouwwerkje voor moet stellen.”

8. Chocola

Je eerste adventskalender ooit was er waarschijnlijk een met chocolade achter de kartonnen ‘deurtjes’. Dat chocola en kalender nog steeds een dikke mik-match zijn, blijkt wel uit het grote aanbod. Bekende chocolademerken als Merci, Milka, M&M en Lindt hebben hun waren in ‘vakjesformaat’ gemaakt. En ook de klassieker After Eight is dit jaar weer in een Big Ben-kalendervorm op de markt verschenen.



9. Commercieel krassen

Behalve leuk voor de consument, zijn online adventskalenders ook superhandig vo0r de commerciële merken om hun aanbiedingen aan de consument te brengen. In ruil voor je email-adres, kun je vaak van alles krassen. Zoals bij Tefal. Al moet je wel een beetje ‘tegen je verlies kunnen’.

10. NSMBL

Overnachting in een luxe hotel hier, zoet parfummetje daar… De redactie van NSMBL heeft niet 24, maar zelfs 31 cadeaus verzameld! Adventskalender next level.



Extreem

Tot slot nog even de allerduurste adventskalender ooit. Niet meer te koop, maar wel het benoemen waard. Het heeft zelfs het Guinness Book of Records gehaald en was goed voor 81 karaat. En een prijskaartje van om en nabij de 2,5 miljoen euro. Het waren dan ook geen chocolaatjes, maar diamanten, die achter de december-datumdeurtjes verborgen zaten en waardoor je meteen denkt: doe mij zo’n advent.





The most valuable advent calendar was valued at €2.5 million (then approx. £2,100,00; $3,300,000) in 2010. It was… Posted by Guinness World Records on Sunday, December 1, 2019