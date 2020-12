Covidioot, viruswappie of anderhalvemetersamenleving; dit is het woord van 2020

Dat 2020 in het teken staat van corona hadden we misschien in januari nog niet kunnen voorspellen, maar is inmiddels wel meer dan duidelijk. Ook het woord van het jaar, dat Van Dale naar traditie selecteert, heeft een coronatintje.

Niet alleen zijn nagenoeg alle woorden in de top 20 coronagerelateerd, het woord anderhalvemetersamenleving ging er met bijna 30 procent van de stemmen ook nog eens met de winst vandoor. Het woord kreeg de voorkeur boven fabeltjesfuik, viruswappie, covidioot en hoestschaamte.

Allemaal woorden waar we dit jaar meer dan goed mee kunnen relateren. Dat vonden ook de 12.000 mensen die hun stem uitbrachten op de door het publiek aangeleverde woorden. Van Dale stelde de top 20 samen uit alle inzendingen en maakte de uitslag vandaag bekend.

Anderhalvemetersamenleving

Anderhalvemetersamenleving werd om precies te zijn met 29,8 procent van de stemmen gekozen. Fabeltjesfuik was een goede tweede met 11 procent en ‘brons’ was voor viruswappie met 10,6 procent. Van Dale zou Van Dale niet zijn als er niet ook nog een definitie aan de woorden verbonden was. Anderhalvemetersamenleving wordt omschreven als „een samenleving die zo is ingericht dat burgers in de publieke ruimte en in publiek toegankelijke locaties ten minste anderhalve meter afstand tot anderen kunnen bewaren, met name ter ter voorkoming van virusepidemieën”.

De fabeltjesfuik laat zich als „verschijnsel dat gebruikers van sociale media die geïnteresseerd zijn in complotten, door de werking van de sociale media steeds meer berichten over complotten aangeboden krijgen, waardoor ze daar langzamerhand in gaan geloven”, omschrijven. Viruswappie is kort gezegd een „scheldwoord voor iemand die de ernst van corona en/of de coronapandemie ontkent”.

Boomers en swaffelen

De verkiezing loopt al sinds 2007 en heeft een breed assortiment aan ‘jaarwoorden’ opgeleverd. In het beginjaar, toen de aap Bokito uit zijn verblijft ontsnapte, was het woord van het jaar bokitoproof. Selfie, treitervlogger, ontvrienden, swaffelen, appongeluk en boomer zijn de revue gepasseerd in de afgelopen jaren.

In België wordt een soortgelijke verkiezing gehouden. Daar is met meer dan de helft van de stemmen met het woord ‘knuffelcontact’ verkozen tot het woord van het jaar. In België is het met de feestdagen toegestaan één ‘knuffelcontact’ te hebben; een persoon met wie je nauw contact hebt tijdens de coronacrisis.

