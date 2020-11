De 5 favoriete podcasts van… Angelique Houtveen

Podcasts zijn er te kust en te keur. Daarom laat vakmediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favoriete podcasts selecteren. Met vandaag: de 5 favoriete podcasts van: Angelique Houtveen.

Angelique Houtveen (1986) is iedere zaterdag en zondag tussen 16.00 en 19.00 uur te horen op 3FM. Ook heeft ze haar eigen podcast: Angelique’s Voice Notes. Haar 5 favorieten zijn:

1. Unlocking Us with Brené Brown

Brene is onderzoeker op het gebied van schaamte en auteur van een aantal bestsellers waaronder De Kracht van Kwetsbaarheid. In sommige episodes deelt ze in haar eentje krachtige inzichten die zorgen voor meer compassie en in andere gaat ze in gesprek over kwetsbaarheid.

2. The Zane Lowe Interview Series

Een exclusieve Apple-podcast waarin bekend radio-dj Zane Lowe in gesprek gaat met de grootste artiesten op aarde. Hij weet altijd net de juiste vragen te stellen waardoor artiesten opener dan normaal antwoorden. Mooie gesprekken.

3. Oprah’s SuperSoul Conversations

Gesprekken die je aan het denken zetten over spiritualiteit, gezondheid en wat het betekent om mens te zijn. Elke aflevering leer ik meer over mezelf en hoe meer compassie te hebben voor andere ideeën/meningen.

4. Dissect

Altijd fijn als mensen de tijd nemen om een muziekalbum echt uit te pluizen. Uitgebreider dan in deze podcast ga je dat niet vinden. Elk seizoen één album, elke aflevering één nummer van dat album. Tot nu toe werden albums van Beyoncé, Kendrick Lamar, Tyler the Creator, Lauryn Hill, Frank Ocean en Kanye West ontleedt. Om van te smullen!

5. Unseen Heroes

Hoe wordt reclamemuziek gemaakt? Wat komt er kijken bij de organisatie van een groot festival? In deze podcast gaat 3FM-collega Vera Siemons op bezoek bij de helden achter de schermen uit de muziekindustrie.

