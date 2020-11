Frauduleuze vogelverkiezing heeft nu tóch een winnaar

Je hebt er waarschijnlijk vol spanning op gewacht: er is toch nog een Vogel van het Jaar gekozen in Nieuw-Zeeland. De verkiezingen kregen behoorlijk wat aandacht nadat er gefraudeerd was.

Fraude bij de vogelverkiezingen, het is echt waar. Iemand had een verwoede poging gedaan een bepaalde vogel op één te krijgen, en dat was hem bíjna gelukt. Medewerkers vonden namelijk 1500 stemmen op de vogel, die op één avond waren uitgebracht. Een beetje verdacht, want alle stemmen kwamen van hetzelfde IP-adres. Een fanatieke vogelaar probeerde op die manier aandacht te krijgen voor de kleine grijze kiwi en het dier aan de overwinning te helpen. Dat is hem niet gelukt.

„De vogels moeten wel volgens de regels spelen om de competitie te winnen”, grapt de woordvoerder van de verkiezing. „Als je écht van deze vogel houdt, ga dan de straat op en voer een campagne. We willen geen valsspelers meer zien.”

Moskip is de winnaar

In plaats daarvan ging de kakapo er met de winst vandoor. De kakapo is een papegaaiachtige vogel, die niet kan vliegen. Zowel de kleine grijze kiwi als de winnaar van de verkiezingen is met uitsterven bedreigd. Van de kakapo leefden er in de jaren negentig maar vijftig exemplaren in het wild. Dat is inmiddels gegroeid naar 213 stuks. De vogel, die vanwege zijn groene veren ook wel bekendstaat als de moskip, komt alleen in Nieuw-Zeeland voor. Het is de zwaarste en langst levende papegaaiensoort.

„Wat de kakapo zo uniek maakt, maakt hem ook kwetsbaar voor bedreigingen. Het zijn langzame broeders, ze broeden op de grond, en hun belangrijkste verdediging is het nadoen van een struik”, zei een woordvoerster van de organisatie tegen The Guardian. De wedstrijd heeft volgens haar het bewustzijn over de natuur vergroot en bekendheid gegeven aan eigenaardige vogels.

Favoriete vogel

Het was de tweede keer dat de kakapo er met de winst vandoor ging. De eerste keer was in 2008. Dat terwijl het niet eerder gebeurde dat een vogelsoort twee keer als winnaar eindigde. Nieuw-Zeelanders stemmen met de verkiezing al vijftien jaar op hun favoriete vogels. Op welke plek de kleine grijze kiwi eindigde, is niet bekend.

