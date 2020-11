Winactie: Christopher Nolan Box (4K Ultra HD Blu-ray)

Christopher Nolan-fans opgelet! Metro verloot drie Blu-ray boxsets die maar liefst zeven toppers uit het oeuvre van filmregisseur en scenarioschrijver Christopher Nolan bevatten. Wil jij een boxset ter waarde van 124 euro winnen? Doe dan mee!

De eerste film van de boxset is Dunkirk. De spanning loopt hoog op in het Franse stadje Duinkerken. In de oorlogsfilm is te zien hoe Britse en geallieerde soldaten samen strijden tegen vijandelijke Duitse troepen. Het wordt spannend wanneer de Duitse blitzkrieg steeds dichterbij dreigt te komen.

Gevolgd door Interstellar. Oscar-winnaar Matthew McConaughey speelt ex-piloot Cooper. Hij gaat een spannende reis aan om erachter te komen of hij de mensheid een ander thuis kan bieden dan een ten onder gaande Aarde. Hij leidt een expeditie tot ver buiten ons melkwegstelsel, een zoektocht naar hoop.

De sciencefictionfilm Inception is de derde uit de lijst. Dom Cobb neemt ons mee in een mengeling van de droomwereld en de echte wereld. Door zijn vaardigheden is Cobb een gewilde spion, maar hij is daarnaast ook op de vlucht. Door het zaaien van een idee in het onderbewustzijn, in plaats van het te stelen krijgt hij een nieuwe kans.

The Prestige is het vierde deel. Het verhaal gaat over twee goochelaars (Hugh Jackman en Christian Bale) en zit vol met mysterie en geheimen. De twee raken verstrikt in rivaliteit, wat leidt tot dodelijk bedrog.

De vijfde film is Batman Begins. In deze film wordt het ontstaan van de Dark Knight beschreven. De wees Bruce Wayne wordt opgevangen door zijn butler Alfred. Hij weet zichzelf te ontpoppen tot een briljante zakenman overdag en een gemaskerde wreker in de nacht.

In The Dark Knight is Burce vastbesloten om voor eens en altijd af te reken met het kwaad in Gotham. Hij vormt een drietal dat ervoor moet zorgen dat de misdaad voor eens en altijd stopt. Dit wordt alleen moeilijk als aardsvijand The Joker zijn optreden maakt.

Last but not least bevat de boxset The Dark Knight Rises. In het derde deel is het alweer acht jaar geleden dat Batman zijn optreden in de nacht maakte. Nadat hij zijn alter ego opofferde, en besloot om zijn normale leven weer op te pakken kwam er een nieuwe schurk in beeld. Bane zorgt ervoor dat Batman weer als wreker de nacht in gaat, maar is dit genoeg om hem te stoppen?

