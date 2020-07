Kunstenaar Feike Otto: ‘Ik weet wel raad met die opgeviste Ferrari’

Kunstenaar Feike Otto van der Zee wil de vorige week opgeviste Ferrari van de sloop redden. Hij wil de rode bolide als kunstwerk exposeren.

Bizar verhaal natuurlijk, die uit het IJ in Amsterdam opgedregde Ferrari Mondial. De gestolen rappe vierwieler belandde – blijkt nu – in 1987 in het hoofdstedelijke water. Hij is als vermist bij de politie aangemeld. Halverwege de vorige maand werd de auto in het IJ ontdekt en afgelopen donderdag op de kade getakeld.

„Met dat pronkstukje van weleer weet ik wel raad”, dacht de 46-jarige kunstenaar Feike Otto van der Zee toen. Als Metro de man met de Friese naam belt, wordt het vermoeden direct waarheid. Zijn Friese tongval is hij nog lang niet kwijt. „Ik weet het”, zegt Van der Zee. „Toch woon ik al lang in Amsterdam. Precies net zo lang als die Ferrari in het water heeft gelegen.”

‘Ferrari een mysterie, fascinerend!’

„Dat maak je toch niet vaak mee, een Ferrari Mondial die uit het IJ wordt opgediept”, aldus de enthousiaste kunstenaar. Als autoliefhebber stond Van der Zee meteen op scherp: „Hier zit een geweldig verhaal in. Wie heeft de wagen ooit gestolen? Waarom is ie in het water gekieperd en wie was de oorspronkelijke eigenaar? Een mysterie, fascinerend!”

Hij wil het voertuig dus graag ‘hebben’ om er een kunstwerk van te maken. Maakt hij kans? Vastberaden: „Anders was ik er niet aan begonnen.” Aan wie hij het echter moet vragen, is nog een lastige vraag. Van der Zee: „Tja, wie is de eigenaar hè, na al die jaren. Dat is nog wel een hobbeltje. Als kunstenaar houd ik me natuurlijk niet zo bezig met zulke zaken.”

Publiekstrekker van jewelste

Hij heeft contact gezocht met de politie om te achterhalen waar de Ferrari is ondergebracht, maar daar kon men niets over kwijt. „Het is niet alleen een prachtige auto, maar ook een prachtig verhaal. Als je er een kunstwerk van maakt, heb je een publiekstrekker van jewelste. Wie weet is ie welkom in Amsterdam-Noord. Het zou daar prachtig staan aan de kade.”

Mogelijk wordt de Ferrari na forensisch onderzoek naar een sloopbedrijf gebracht. Dat zou bijzonder spijtig zijn, zegt Van der Zee: „Niet slopen! Alsjeblieft niet zeg. Ik moest meteen denken aan de Bugatti uit 1925 die een paar jaar geleden uit het Lago Maggiore in Italië werd gevist: die staat nu in een museum. Ik zou van deze Ferrari héél graag een kunstwerk maken.”

Eén deeltje heeft de kunstenaar al

Het is niet voor het eerst dat Van der Zee dan ‘iets iets anders’ zou maken. „Ik vind wel eens een oud schilderij en die herschilder ik dan. Ik heb zelf nog een V12-auto staan om te beschilderen, maar die staat daar al een paar jaar op te wachten. Het is echter zo dat als mijn verbeelding ergens van op hol slaat, ik er iets mee moet doen.”

Het liefst nu met die mysterieuze Ferrari dus. Eén deeltje heeft hij trouwens al in bezit: „Ik vond dat op straat, na het opdreggen. Na wat onderzoek denk ik dat het een soort kofferbakslot is. Die moet wel van de Ferrari zijn. Het is wel heel toevallig als precies op die plek een onderdeel van een koelkast of iets dergelijks lag.”

