Corgi’s van koningin Elizabeth kregen ‘à-la-cartemenu’

Het leven van de corgi’s van Buckingham Palace was er een van luxe. Dat blijkt uit de sappige verhalen van de voormalig chef van koningin Elizabeth.

De Britse Koningin Elizabeth staat bekend om haar liefde voor de corgi. Ze heeft het hondenras zelfs lange tijd gefokt. Sinds 2018 heeft de koningin geen corgi’s meer. Dit is een bewuste keuze. Ze wil de beestjes niet alleen achterlaten in het geval ze zou komen te overlijden.

Koninklijke corgi’s kregen een à-la-cartemenu

Onlangs verklapte de voormalig chef van koningin Elizabeth dat haar corgi’s dagelijks konden kiezen van een à-la-cartemenu. Volgens The Daily Mail bereidde chef Darren McGrady vijftien jaar lang verse gerechten voor de hondjes.

Chef McGrady laat op zijn YouTube-kanaal zien hoe hij de uitgebreide gerechten klaarmaakte. Zo maakte hij gerechten met konijn, lever en biefstuk. Er mocht geen enkel botje in het vlees blijven zitten, want dan konden de corgi’s stikken.

„Ik dacht dat ik ging koken voor koningen, koninginnen en presidenten” zegt McGrady. „Ik had niet verwacht dat ik eten moest klaarmaken voor de hondjes van de Queen”. Hoe de koningins corgi’s precies van de kaart kozen, verklapt McGrady niet.

Lees ook: Wist je al dat er corgi’s bij de politie zitten?

Twaalf vertroetelde corgi’s

De twaalf corgi’s die in Buckingham Palace woonden toen McGrady er werkte werden erg vertroeteld. Ze hadden allemaal hun eigen, geweven mandje in een speciaal voor hen ingerichte ‘corgikamer’. Twee lakeien zorgden de hele dag voor de dieren, en brachten hun eten voor hen mee uit de keuken.

Corgi’s en paarden

De laatste rascorgi van de Queen overleed in 2018. Daar was Elizabeth erg verdrietig om. In december 2018 had ze nog meer dierenverdriet, toen haar favoriete paard PH Keston overleed. Koningin Elizabeth is misschien wel even dol op paarden als op corgi’s. PH Keston was een statig wit paard en was mengmaal voor de koets van de koningin gespannen.

In de Netflix-hitserie The Crown over het leven van koningin Elizabeth en de andere royals komt Liz’ dierenliefde ook naar voren. Haar personage zegt zelfs dat, was ze geen koningin geweest, dan was ze racepaardenfokker geworden.

Onlangs werd koningin Elizabeth voor het eerst sinds het begin van de lockdown in het Verenigd Koningrijk gespot. Niet met een nieuwe corgi aan de lijn, maar op een pony genaamd Fern bij Windsor Castle.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.