Betogers doen pleinen van Eindhoven tot Hamburg vollopen

Vandaag werd opnieuw gedemonstreerd tegen racisme. Dit keer in Eindhoven en Tilburg. Het werd snel druk. „Stadhuisplein is vol. Ga naar huis”.

De gemeente Eindhoven riep betogers zaterdag op niet meer naar het Stadhuisplein te komen om een manifestatie tegen racisme bij te wonen. Het werd er te druk. „Stadhuisplein is vol. Ga naar huis”, aldus de gemeente via Twitter. De gemeente adviseerde de mensen de demonstratie te volgen via Omroep Brabant.

Betogers in Eindhoven zorgen voor vol plein

Kort voor 17.00 uur, het tijdstip dat de demonstratie begon, waren er 600 à 700 mensen aanwezig. Maar dat aantal liep daarna flink op. Het plein liep volledig vol. Ook stonden er nog enkele honderden mensen op een weg naast het plein. Vanaf daar kunnen zij de manifestatie ook volgen.Vrijdag had burgemeester John Jorritsma gezegd maximaal 700 mensen toe te laten.

De demonstratie ging volgens de organisatoren niet alleen over de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, maar ook over racisme in het algemeen en over politiegeweld. Kort na aanvang hielden de betogers een stilteprotest, waarbij zij een vuist gebald in de lucht hielden.

Betogers in Tilburg

Ook is inmiddels de antiracismedemonstratie in Tilburg afgelopen. De bijeenkomst is naar schatting door zo’n 700 betogers bijgewoond en verliep goed. „Het was een waardige demonstratie. Complimenten aan de organisatie”, aldus burgemeester Theo Weterings van de stad.

„Alles is ordentelijk verlopen. Er waren geen ongeregeldheden zoals op andere plaatsen wel het geval was”, aldus de burgemeester. „Tilburg heeft laten zien dat je met veel mensen kunt demonstreren met inachtneming van de maatregelen rondom corona.”

Vooraf had de gemeente moeite met het inschatten van het aantal deelnemers. Er waren verordeningen en eisen meegegeven, een handjevol agenten en boa’s waren aanwezig.

Demonstreren op 1,5 meter afstand

De gemeente had kruisen op de grond aangebracht waarop de deelnemers stonden. Zo waren ze goed in staat de 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Veel deelnemers droegen mondkapjes. Ook droegen veel demonstranten bordjes met teksten, zoals Black Lives Matter. Er waren diverse toespraken.

Betogers reageren op dood van George Floyd

Deze week zijn meerdere demonstraties in het land geweest tegen racisme. Aanleiding is de moord op de zwarte Amerikaan George Floyd. Hij overleed toen een witte agent minutenlang met zijn knie op zijn nek zat. De agent Derek Chauvin die op zijn nek knielde werd opgepakt. Inmiddels is zijn straf verzwaard. De drie andere agenten die aanwezig waren, zijn aangeklaagd voor medeplichtigheid.

Een demonstratie in Rotterdam werd afgelopen woensdag afgebroken door burgemeester Ahmed Aboutaleb omdat het te druk was. Demonstraties in andere steden, waaronder Nijmegen en Utrecht, verliepen zonder problemen.

Afgelopen maandag leidde een demonstratie op de Dam in de hoofdstad tot felle kritiek op de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. De demonstratie was onverwacht veel beter bezocht dan verwacht, waardoor de 1,5 meter afstand niet werkte. Desondanks brak Halsema de demonstratie niet af. Ze was bang was dat dit zou leiden tot onrust en mogelijk rellen.

Betogers demonstreren in heel Duitsland

Ook in buurland Duitsland was het vandaag raak met demonstraties. Duizenden mensen hebben geprotesteerd tegen racisme. In hoofdstad Berlijn stond het bekende Alexanderplatz vol. Dat is ook te zien aan beelden op social media.

Frankfurt

In Frankfurt waren zeker 8.000 mensen op de been. Binnen een uur stond de Römerplatz vol met demonstranten. Hierdoor week een groot deel van de menigte uit naar de nabijgelegen Paulsplatz. Volgens de politie is alles vreedzaam verlopen en hielden de betogers zich keurig aan de coronaregels.

München

Ook in München gingen mensen massaal de straat op tegen racisme en politiegeweld. Daar hielden de betogers zich minder goed aan de regels. Op de Königsplatz was een betoging aangekondigd waar maximaal 200 mensen bij mochten zijn. Uiteindelijk kwamen 7.000 mensen bijeen op het plein. De politie heeft laten weten dat het te druk was en dat demonstranten, die massaal zwarte kleding droegen, te weinig afstand van elkaar hielden.

Hamburg

Ook in het centrum van Hamburg zag het zwart van de betogers. Circa 9.000 demonstranten lieten zich daar zien en horen. De Hamburgse politie was met hen, en liet op Twitter weten ‘aan de kant’ van de demonstranten te staan omdat „racisme geen plaats mag hebben in onze samenleving”.

