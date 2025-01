Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Beste moment om eigen bedrijf te starten? Deze zakenman, en inmiddels miljardair, deelt zijn advies

Wellicht dat je er al langere tijd over droomt: een eigen bedrijf starten. Maar dat moet je wel durven en er zijn vaak een hoop bezwaren die je tegen kunnen houden. Maar deze Amerikaanse top-ondernemer vertelt wat in zijn ogen het beste moment is om een eigen bedrijf te starten.

Niet iedereen hoeft een eigen bedrijf te starten. Werken in loondienst heeft namelijk ook zo z’n voordelen. Maar voor sommigen is het opstarten van een eigen onderneming toch iets wat ze heel graag zouden willen. Maar ja, wanneer begin je een eigen bedrijf?

Amerikaanse zakenman en miljardair over start bedrijf

De Amerikaanse zakenman en miljardair Mark Cuban (66), die onder meer bekend is van het televisieformat Shark Tank, vertelt in de Lex Fridman Podcast, waar ook CNBC over schrijft, over de periode dat hij zelf ooit begon met het bedrijf dat hem uiteindelijk rijk maakte. Cuban vertelt dat toen hij zijn eigen onderneming begon, hij op een dieptepunt zat wat betreft werk, geld en succes. „Als je weinig hebt, is dat de beste tijd om een bedrijf te starten.”

Hij legt uit dat hij daarvan het ultieme voorbeeld is. In die periode werd hij namelijk ontslagen bij een ICT-bedrijf en sliep hij op de grond van zijn appartement, dat hij met zes andere huisgenoten deelde. En vanuit daar begon hij zijn eerste onderneming. „Ik kon op dat moment niet lager of dieper gaan dan dat ik toen zat. Er kleefde voor mij geen enkel nadeel aan het starten van een bedrijf. Slechter dan dat het op dat moment met mij ging, kon het niet gaan.”

Risico’s van ondernemen

Het lukte de zakenman om zijn onderneming, ondanks tegenslagen en een dreigend faillissement, tot een succesvol bedrijf te maken en uiteindelijk te verkopen voor een grote som geld. Daarna richtte hij opnieuw een bedrijf op, wat hij wederom verkocht. Zijn vermogen wordt door Bloomberg geschat op 7,79 miljard dollar.

„Wil je een volgende stap nemen? Dan moet je in staat zijn om om te kunnen gaan met de gevolgen van de veranderingen die je in je leven aanbrengt.” De zakenman benadrukt dat hij begrijpt dat mensen met vaste contracten, kinderen, een hypotheek of andere verantwoordelijkheden de onzekerheid van het ondernemerschap spannend of ingewikkeld vinden. „Het opzetten van een bedrijf kan veel potentie en een grote invloed op jouw leven hebben, maar brengt ook het meeste risico met zich mee.”

Wat moet je doen om een bedrijf te beginnen?

Je kunt het risico gedeeltelijk beperken door ten minste zes maanden aan levensonderhoud te sparen, adviseerde Cuban eerder. „En je moet de sector van je toekomstige bedrijf van tevoren intensief bestuderen.” Waarna de miljardair opnoemt dat hij voortdurend e-mails krijgt van mensen met de vraag: ‘Wat voor bedrijf moet ik beginnen?’ „Dat laat aan mij zien dat je nog niet klaar bent om een ​​bedrijf te starten.”

Andere succesvolle ondernemers hebben eenzelfde soort boodschap als Cuban: als je een bedrijf start, moet je je onderzoek serieus nemen en jezelf inzetten, zowel persoonlijk als financieel.

Advies

Zo vertelde miljardair en ondernemer Jay Chaudhry eerder tegen CNBC: „Eerst moet je overtuiging opbouwen door meer te leren over wat je wilt doen. Doe niet alleen een deel van het vluchtige werk. Ook moet je eigen geld in durven leggen. Dat is eigenlijk onderdeel van het testen van je overtuiging. Als je echt overtuigd bent, neem je een risico voor jezelf.”

En ook Jake Loosararian, een top-CEO en miljonair, vertelde tegen CNBC over de pieken en dalen in zijn ondernemerschap. „Ik weet hoe de bodem voelt. Het maakt mij niet uit als ik terugga. Daarin durf ik alles te geven en risico’s te nemen. Dat is eigenlijk een superkracht. Die littekens zorgen ervoor dat je kunt handelen met vertrouwen, moed en de wil om doelen werkelijkheid te laten worden.”

Vorige Volgende

Reacties