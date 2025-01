Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Beelden vanuit helikopter tonen nieuwe brandhaarden in Los Angeles

Bosbranden laten Los Angeles nog niet los. Op helikopterbeelden, die je hierboven kunt zien, is te zien dat er nieuwe brandhaarden ontstaan in Ventura County, een stad dichtbij Los Angeles. Veel beroemdheden die in het gebied wonen, zagen hun woning al in rook opgaan.

De brand brak vorige week door onbekende oorzaak uit. De vlammen gingen snel richting de bebouwde kom, inclusief de beroemde Hollywood Boulevard. Met behulp van blusvliegtuigen werd de brand tot staan gebracht.

Tienduizenden getroffenen brand Los Angeles nog ontheemd

Tienduizenden mensen die door de enorme branden in en rondom Los Angeles hun huizen uit moesten, kunnen de komende vier dagen nog niet terug naar huis, aldus functionarissen zondag. Inmiddels hebben evacués rijen gevormd bij controleposten in de hoop de evacuatiezones in te komen die zijn gecreëerd bij de wijk Pacific Palisades en bij het stadsdeel Eaton, waar ook veel bosbranden woeden.

Veel mensen zijn wanhopig om terug te keren naar hun huizen, om medicijnen of kleding op te halen die ze na overhaast vertrek niet konden meenemen. Sommigen willen vooral weten of hun huis de branden heeft overleefd. Brandweercommandant Anthony Marrone van Los Angeles County zei zondag dat de verwachte windstoten betekenen dat de noodsituatie nog lang niet voorbij is. „Ze kunnen niet naar huis, simpelweg omdat het niet veilig is”, vertelde hij op een persconferentie.

„Het is onze gezamenlijke prioriteit om bewoners zo snel mogelijk weer in hun huizen te krijgen”, aldus Marrone. De brandweercommandant zei dat het gesprek over terugkeer pas kan plaatsvinden nadat de krachtige winden, die naar verwachting tot morgen aanhouden, weer voorbij zijn. „Wees gerust, donderdagochtend beginnen we de gesprekken over de terugkeer van de bevolking.”

