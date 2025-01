Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Brand in Los Angeles bij Hollywood: stand van zaken en hoe is het met bekende landgenoten?

De bosbrand die aan de rand van Los Angeles bij Hollywood is uitgebroken, is vrijwel onder controle. Volgens de politie is de aanvankelijke vuurzee in omvang afgenomen en woedt deze alleen nog op een klein stuk land in de heuvels. De brandweer heeft daar de brand ingeperkt zodat het niet verder uitbreidt.

De brand brak deze week door onbekende oorzaak uit. De vlammen gingen snel richting de bebouwde kom, inclusief de beroemde Hollywood Boulevard. Met behulp van blusvliegtuigen werd de brand tot staan gebracht. Het is gisteravond plaatselijke tijd minder hard gaan waaien en dat is gunstig voor de bijna 1800 brandbestrijders. De erg harde wind en de droge lucht hebben het blussen erg moeilijk gemaakt. Maar de wind blijft gevaarlijk tot naar verwachting morgenavond.

Meerdere branden in Los Angeles

Sinds dinsdag woeden er verscheidene bosbranden in de metropool Los Angeles. De grootste bosbrand is die in Pacific Palisades, circa 20 kilometer ten westen van Hollywood. Daar is het grootste gebied afgebrand en is de grootste schade aan panden en infrastructuur.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

130.000 inwoners Los Angeles vetrokken

In heel Los Angeles zijn naar schatting 2000 panden verwoest of zwaar beschadigd, de helft in Pacific Palisades. Er zijn vijf doden gevallen en 130.000 mensen geëvacueerd of verjaagd door de branden

🔥 Duurste natuurramp? De bosbranden in en bij Los Angeles dreigen voor de VS een van de duurste natuurrampen te worden met een geschatte schade van zeker 50 miljard euro. De grootste brand aan de noordwestrand van Los Angeles woedt tussen Santa Monica en Malibu, waar volgens het particuliere meteorologische medium AccuWeather Inc. een woning gemiddeld 2 miljoen dollar kost. Het onroerend goed in de streek behoort tot de duurste in de Verenigde Staten. Het wemelt er van de villa’s en landhuizen van beroemdheden met een loopbaan in het oostelijker gelegen Hollywood.

Het huis van Paul Verhoeven

Enkele bekende Nederlanders die in Los Angeles wonen, hebben over hun situatie een update gegeven. Regisseur Paul Verhoeven, zijn vrouw Martine en hun twee honden zijn gisteravond geëvacueerd uit hun woning in Los Angeles. Ze zijn veilig, laat de associate producer van Verhoeven weten aan persbureau ANP. De 86-jarige Verhoeven en zijn echtgenote hebben een huis in de wijk Pacific Palisades, die zwaar getroffen is door de branden. Het is niet duidelijk of de woning van de Nederlandse regisseur de brand heeft overleefd.

Familie Oerlemans in Los Angeles

Los Angeles, waar verwoestende bosbranden zijn uitgebroken, „is een warzone”. Dat stelt Danielle Oerlemans, die met haar man Reinout Oerlemans en kinderen al jaren in Los Angeles woont, in een interview met De 538 Ochtendshow. „Hele dorpen worden weggevaagd. Palisades is een prachtig dorp waar families al jaren wonen en daar hun leven hebben opgebouwd en dat hele dorp is nu weggevaagd. In één nacht”, aldus Oerlemans. „Het is vreselijk. De brandweermannen blussen iets, maar als ze achterom kijken kunnen ze weer opnieuw beginnen.”

Oerlemans en haar gezin zijn momenteel veilig, maar hebben wel beangstigende momenten gekend. „Gisteren was alles rood achter ons en vanmorgen werden we wakker met een grote, zwarte wolk”, deelt Oerlemans. De familie woont in Los Angeles in de wijk Bel Air, niet ver van de brandhaarden. „De wind stond gisteren naar ons toe, maar gelukkig hebben ze het vuur weten te bedwingen. Nu staat de wind richting de zee.”

Yolanthe

Ook Yolanthe Cabau woont in Los Angeles. Zij heeft op social media niets over de situatie gemeld (en of zij überhaupt wel in de stad is). Cabau maakte in 2023 met haar zoontje een aardbeving in Los Angeles mee. Van twee Amerikaanse acteurs is bekend dat hun huis verwoest is. Het gaat om Anthony Hopkins en John Goodman.

Reacties