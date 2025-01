Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Leeftijdsverschil in een relatie? Volgens deze hoogleraar is dít waar mannen en vrouwen voorkeur aan geven

‘Leeftijd is maar een getal’, klinkt weleens. Maar als het over onze relaties gaat, hebben we kennelijk wel voorkeur wat betreft het leeftijdsverschil. En daar denken mannen en vrouwen niet hetzelfde over en ook onze eigen leeftijd speelt er een nogal grote rol bij.

Eerder schreef Metro over een ander onderzoek dat aantoonde dat de kans op een scheiding groter is, naarmate het leeftijdsverschil groter is. De onderzoekers stelden vast dat een leeftijdsverschil van slechts één jaar het meest gunstig is voor een relatie. En over leeftijd gesproken… wist je dat we vanaf déze leeftijd het meest tevreden zijn over ons lichaam en vanaf déze leeftijd het meest gelukkig?

Onderzoek naar leeftijdsverschil koppels

Sebastian Ocklenburg, hoogleraar onderzoeksmethoden in de psychologie, haalt tegenover Psychology Today een recente studie aan naar verschillende koppels uit Europa en Israël. Uit het onderzoek, dat in het wetenschappelijke tijdschrift Personal Relationships werd gepubliceerd, bleek dat het gewenste leeftijdsverschil afhing van het geslacht en de huidige leeftijd van de partners.

Op 25-jarige leeftijd ging een gemiddelde man doorgaans samen met een vrouw die drie jaar jonger was, rond de 22 jaar oud. Een gemiddelde 25-jarige vrouw ging daarentegen doorgaans samen met een partner die drie jaar ouder was dan zij, rond de 28 jaar oud.

Oudere mannen hebben meer voorkeur voor groter leeftijdsverschil

Ook bleek dat hoe ouder een man wordt, hoe meer hij de voorkeur geeft aan een groter leeftijdsverschil. Naarmate de leeftijd van de man met vijf jaar vorderde, werd zijn voorkeur voor het leeftijdsverschil één jaar meer.

Om dat nog iets beter te verduidelijken, geven we een aantal voorbeelden:

Man van 25 jaar heeft voorkeur voor een partner van 22 jaar (3 jaar verschil)

Man van 30 jaar heeft voorkeur voor een partner van 26 jaar (4 jaar verschil)

Man van 40 jaar heeft voorkeur voor een partner van 34 jaar (6 jaar verschil)

Man van 50 jaar heeft voorkeur voor een partner van 42 jaar (8 jaar verschil)

Man van 60 jaar heeft voorkeur voor een partner van 50 jaar (10 jaar verschil)

Man van 70 jaar heeft voorkeur voor een partner van 58 jaar (12 jaar verschil)

Man van 80 jaar heeft voorkeur voor een partner van 66 jaar (14 jaar verschil)

Kortom, hoe ouder mannen worden, hoe meer voorkeur zij hebben voor een vrouw met een groter leeftijdsverschil.

Vrouwen minder groot leeftijdsverschil

Bij vrouwen was een vergelijkbaar effect te zien, alleen groeide dat leeftijdsverschil minder hard dan bij mannen.

Om dat ook nog iets beter te verduidelijken, geven we een aantal voorbeelden:

Vrouw van 25 jaar heeft voorkeur voor een partner van 28 jaar (-3 jaar verschil)

Vrouw van 30 jaar heeft voorkeur voor een partner van 32,5 jaar (-2,5 jaar verschil)

Vrouw van 40 jaar heeft voorkeur voor een partner van 41,5 jaar (-1,5 jaar verschil)

Vrouw van 50 jaar heeft voorkeur voor een partner van 50,5 jaar (-0,5 jaar verschil)

Vrouw van 60 jaar heeft voorkeur voor een partner van 59,5 jaar (0,5 jaar verschil)

Vrouw van 70 jaar heeft voorkeur voor een partner van 68,5 jaar (1,5 jaar verschil)

Vrouw van 80 jaar heeft voorkeur voor een partner van 77,5 jaar (2,5 jaar verschil)

Hoogleraar: ‘Effect aanzienlijk sterker bij mannen’

Vrouwen hebben het liefst een iets oudere partner, schrijft Ocklenburg. „Maar naarmate ze ouder worden, geven ze steeds vaker de voorkeur aan partners van ongeveer dezelfde leeftijd. Na ongeveer de leeftijd van 60 jaar hebben ze de neiging om op zijn minst een iets jongere partner te verkiezen.”

Oftewel: des te ouder we worden, hoe meer we de voorkeur geven aan een jongere partner. „Dit geldt voor beide geslachten, maar het statistische verschil tussen mannen en vrouwen is aanzienlijk, waaruit blijkt dat het effect sterker is bij mannen dan bij vrouwen”, aldus de hoogleraar.

