Wilders feliciteert Trump met overwinning

PVV-leider Geert Wilders heeft Donald Trump gefeliciteerd met de overwinning in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De rechtse zender Fox News heeft Trump, tot dusver als enige, woensdagochtend Nederlandse tijd uitgeroepen tot winnaar.

Ook de Verenigde Staten krijgen op X een gelukwens van de leider van de grootste Nederlandse regeringspartij. „Stop nooit, blijf altijd vechten en verkiezingen winnen”, aldus Wilders. „Gefeliciteerd president Trump! Gefeliciteerd Amerika!”

Als Wilders in de VS had gewoond had hij op de Republikein gestemd, liet hij dinsdag al weten. Ook al gedraagt die zich „af en toe een beetje horkerig, dat geef ik graag toe”. De PVV-voorman ziet Trump niettemin als een geestverwant. Andere PVV-Kamerleden vieren op X ook Trumps verkiezingswinst.

Ook Forum voor Democratie feliciteert Trump. De partij deelt op X een poster waarop onder anderen Trump en zijn oud-adviseur Steve Bannon te zien zijn. „De toekomst ziet er rooskleurig uit”, schrijft FvD-leider Thierry Baudet.

