Trump wint volgens Fox News Amerikaanse presidentsverkiezingen

De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump wint volgens Fox News de verkiezingen. Hij heeft volgens de verwachtingen van de televisiezender ook swingstate Wisconsin binnengehaald en daarmee staat hij op 277 kiesmannen.

Fox News is vooralsnog het enige medium dat voorspelt dat Trump Pennsylvania en Wisconsin wint. In Pennsylvania is ruim 94 procent van de stemmen geteld en daar is het verschil tussen Trump en Kamala Harris drie procentpunt. In Wisconsin is ruim 88 procent van de stemmen geteld, daar heeft de voormalige president een voorsprong van 4 procentpunt.

