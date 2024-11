Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Donald Trump stevent af op winst, zo staat het er nu voor

Alle stembussen zijn gesloten in de Verenigde Staten, dus druppelen de uitslagen langzaam binnen. Zoals het er nu uitziet, lijkt Donald Trump dichtbij de overwinning te zijn. De Republikeinse presidentskandidaat wint in ieder geval in twee swingstates van Kamala Harris.

In bijna alle staten is duidelijk wie er vermoedelijk heeft gewonnen. In Alaska en Minnesota zijn nog geen winnaars bekend. Minnesota is de thuisstaat van Tim Walz, de running mate van Harris.

Van de vijf andere swingstates is nog niet officieel bekend wie er heeft gewonnen. Dat zijn Arizona, Michigan, Nevada, Pennsylvania en Wisconsin. Kamala Harris is vooralsnog in geen enkele swingstate als winnaar aangewezen door grote nieuwsmedia.

Trump staat op dit moment op 267 kiesmannen, Harris op 224. Kandidaten hebben minstens 270 kiesmannen nodig om te winnen.

🇺🇸 Wat is een swingstate? Er zijn zeven swingstates. Alle ogen zijn gericht op die staten, want die maken het verschil. In sommige staten is al duidelijk wie daar gaat winnen, omdat ze daar altijd Republikeins of Democratisch stemmen. In swingstates wordt de juist ene keer Democratisch gestemd en de andere keer Republikeins.

In ieder geval twee swingstates voor Trump

Volgens persbureau AP gaan swingstates Georgia en North Carolina naar Trump. Beide staten leveren zestien kiesmannen op. Georgia is de eerste staat die vier jaar geleden door de Democraten werd gewonnen en nu naar de Republikeinen gaat. Trump won in 2020 en 2016 ook in North Carolina.

Fox wint volgens Fox News presidentsverkiezingen

Het rechtse Fox News heeft Trump, tot dusver als enige, uitgeroepen als winnaar. Het medium verwacht winst voor Trump in de Pennsylvania en Wisconsin. Daarmee zou hij genoeg kiesmannen hebben behaald. Pennsylvania is de grootste en belangrijkste swingstate en levert hem negentien kiesmannen op. Wisconsin is goed voor tien kiesmannen. De New York Times gaf Trump rond 06.30 uur 90 procent kans om te winnen.

Republikeinen behalen meerderheid in Senaat

De Republikeinen behalen naar verwachting een meerderheid in de Amerikaanse Senaat, melden Amerikaanse media, waaronder Fox News en de New York Times. In de staten Ohio en West Virginia wisten de Republikeinen een senaatszetel te winnen die bij de vorige verkiezingen naar een Democraat ging. De Republikein Deb Fischer wist op haar beurt haar zetel in Nebraska te behouden.

In West Virginia heeft de Republikeinse gouverneur Jim Justice gewonnen van Glenn Elliott. Justice vervangt Joe Manchin. De voormalige Democraat ging eerder dit jaar door als onafhankelijke senator, maar stemde nog wel mee met de Democraten. Hij was niet herkiesbaar. In Ohio won zakenman Bernie Moreno van Democraat Sherrod Brown.

De Democraten hadden na de vorige verkiezingen een nipte meerderheid in de Senaat (51-49) in Washington. Tijdens de verkiezingen stemmen Amerikanen voor een derde van de Senaat en alle 435 zetels in het Huis van Afgevaardigden. In het huis hebben de Republikeinen op dit moment al een meerderheid.

