Sneeuw, hagel, gladde wegen, wat komt er vandaag en dit weekend nog aan?

Met sneeuw, hier en daar hagel en spekgladde wegen was het gisteravond plotseling winter in Nederland. In flinke delen van het land is het buiten ‘wit’, vooral in het noorden, waar heel wat sneeuw naar beneden kwam. Hoe staat het er vandaag en de rest van het weekend voor?

Groningen kreeg de meeste sneeuw en gladheid te verduren, daar gold code oranje. Elders was er ook ellende op de weg, zoals op de A9 bij Alkmaar. Daar stonden auto’s enkele uren stil. De code voor Groningen vanwege grote hinder door sneeuw en bevriezing van natte weggedeelten geldt sinds het einde van de nacht niet meer. Het KNMI heeft voor het hele land, behalve het Waddengebied, nog wel code geel afgegeven.

De eerste sneeuw viel afgelopen dinsdag. Dat leverde mooie plaatjes op.

Code geel ook door zware windstoten

Code geel vevalt in de loop van de ochtend. Met de waarschuwing geeft het KNMI aan dat er kans is op gevaarlijk weer.

De code geel die nu in Groningen en de rest van Nederland van kracht is, is uitgegeven omdat het plaatselijk verraderlijk glad kan zijn door sneeuw- en hagelbuien. Vooral in het oosten en noorden geldt de waarschuwing ook door sneeuw en restanten daarvan. „Ook kan het in het hele land glad worden door bevriezing van natte weggedeelten”, aldus het KNMI.

Het KNMI heeft ook een code geel uitgegeven wegens zware windstoten voor Zeeland en Noord- en Zuid-Holland. Die geldt vooralsnog vandaag van 12.00 tot 18.00 uur.

Zaterdag wordt een kille dag

Voordat we de winterse perikelen met die plotselinge sneeuw achter ons laten is het morgenochtend eerst nog koud. ’s Ochtends vroeg ligt de temperatuur volgens weerdienst Weeronline namelijk dicht bij het vriespunt. Zeker in combinatie met de stevige zuidwestenwind voelt het koud aan. In de middag ligt de temperatuur tussen 4 en 7 graden. Verder neemt de bewolking toe en tijdens de tweede middaghelft volgt in het westen regen. De regen breidt zich in de loop van de avond op steeds meer plaatsen uit en zaterdagavond is het in bijna heel het land een lange tijd kletsnat.

Na de sneeuw wordt het zondag ‘bijna warm’

Het regengebied brengt niet alleen neerslag met zich mee, maar ook zeer zachte lucht. In de avond en gedurende de nacht naar zondag loopt de temperatuur alsmaar op. Na de eerdere sneeuw zal op zondagochtend de temperatuur al gestegen zijn naar zo’n 11 graden. In het noorden valt daarbij nog wat regen, maar deze regen trekt geleidelijk weg. In de middag is het droog en overwegend bewolkt. Het wordt een bijzonder zachte zondag, want de temperatuur stijgt naar 13 graden tot 17 graden van noord naar zuid. Hiermee is het lekker weer om naar buiten te gaan, maar houd wel rekening met de stevige wind.

Sneeuwbootsen uit, terrasje pakken?

