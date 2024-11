Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Media: Republikeinen winnen meerderheid in Senaat

De Republikeinen behalen naar verwachting een meerderheid in de Amerikaanse Senaat, melden Amerikaanse media, waaronder Fox News en de New York Times. In de staten Ohio en West Virginia wisten de Republikeinen een senaatszetel te winnen die bij de vorige verkiezingen naar een Democraat ging. De Republikein Deb Fischer wist op haar beurt haar zetel in Nebraska te behouden.

In West Virginia heeft de Republikeinse gouverneur Jim Justice gewonnen van Glenn Elliott. Justice vervangt Joe Manchin. De voormalige Democraat ging eerder dit jaar door als onafhankelijke senator, maar stemde nog wel mee met de Democraten. Hij was niet herkiesbaar.

In Ohio won zakenman Bernie Moreno van Democraat Sherrod Brown.

De Democraten hadden na de vorige verkiezingen een nipte meerderheid in de Senaat (51-49) in Washington. Tijdens de verkiezingen stemmen Amerikanen voor een derde van de Senaat en alle 435 zetels in het Huis van Afgevaardigden. In het huis hebben de Republikeinen op dit moment al een meerderheid.

