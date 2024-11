Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

AP voorspelt winst voor Trump in North Carolina

Presidentskandidaat Donald Trump wint in de swingstate North Carolina. Dat voorspelt persbureau AP, meldt The New York Times. Het is de eerste van de zeven swingstates waar een winnaar wordt voorspeld door de grote nieuwsmedia.

North Carolina levert de winnaar 16 van de 270 kiesmannen op die een kandidaat nodig heeft om te winnen. Trump won er ook in 2020 en 2016.

ANP

Reacties