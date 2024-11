Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Media VS: Trump wint swingstate Georgia

Donald Trump wint in swingstate Georgia, verwachten CNN en NBC News. Die staat levert hem zestien kiesmannen op. Na North Carolina is Georgia de tweede swingstate die naar Trump gaat. Georgia is de eerste staat die vier jaar geleden door de Democraten werd gewonnen en nu naar de Republikeinen gaat.

Van vijf andere swingstates is nog niet bekend wie er heeft gewonnen. Dat zijn Arizona, Michigan, Nevada, Pennsylvania en Wisconsin. Kamala Harris is vooralsnog in geen enkele swingstate als winnaar aangewezen door grote nieuwsmedia.

Los van de swingstates is inmiddels in vrijwel alle staten duidelijk wie er vermoedelijk heeft gewonnen. In Alaska en Minnesota zijn nog geen winnaars bekend. Minnesota is de thuisstaat van Tim Walz, de running mate van Harris.

Kandidaten hebben minstens 270 kiesmannen nodig om te winnen.

ANP

