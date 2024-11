Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kelly-Qian krijgt als Aziatische in het café altijd ‘die ene vraag’

‘Asian’, ‘ebony’ en ‘arab’ zijn populaire porno-zoektermen. Maar waar begint een onschuldige seksuele voorkeur en wanneer verandert dat in seksueel racisme? Kelly-Qian van Binsbergen onderzoekt dat in de documentairereeks Sexotisch, die je vanaf vanavond op Omroep Zwart kunt zien. Als Aziatische kent de tv-maakster de vooroordelen over haar afkomst maar al te goed. Daarover neemt ze geen blad voor de mond.

Als Kelly-Qian in een café staat en de drank is in de man, dan hoort ze regelmatig die ene vraag: „Is je kut net zo strak als je ogen?” Mocht je nu denken ‘nou nou nou, Metro‘… De documentairemaakster praat er toch echt zelf over in Sexotisch. Deze week sprak zij de vooroordeel-zin ook uit aan tafel in talkshow Bar Laat. Metro bekeek Sexotisch (deel één van de drie, over ‘Asian’) voor tv-rubriek Blik op de Buis.

Kelly-Qian was ‘de Afhaalchinees’ en een sekslijn-stem

Kelly-Qian van Binsbergen, een dertiger nu, komt uit China en werd als kind geadopteerd door een gezin uit Zeeuws-Vlaanderen. Je kunt haar eerder hebben gezien met een docu over (haar eigen) adoptie, eentje met de vrij briljante titel De Afhaalchinees. Zo werd Kelly-Qian in haar nieuwe Zeeuwse dorp genoemd. Ze pakte het voor televisie gelijk als onderwerp, want deze dame heeft een passie voor complexe en beladen thema’s (waarover zij net zo graag een humoristisch sausje gooit).

Is je kut net zo strak als je ogen?

Ook voor Sexotisch kan zij zich ervaringsdeskundige noemen, nu op het gebied van seksuele voorkeuren. Kelly-Qian hijgde als student op een sekslijn om een zakcentje te verdienen (mocht je haar destijds hebben gesproken: ze vulde ondertussen een puzzel in de krant in). Ze woonde met het gezin boven een seksshop, waarin haar adoptieouders werkten.

Sexotisch over seksuele voorkeur en seksueel racisme

In de seksshop en op pornowebsites zijn categorieën als ‘blondine’ te vinden, maar net zozeer ‘asian’, ebony’ en ‘arab’. Daarover gaat Sexotisch en een zoektocht van Kelly-Qian. Want wanneer spreek je van slechts een seksuele voorkeur en wanneer gaat dat verder en wordt het ‘misschien wel’ seksueel racisme?

Kelly-Qian zegt daarover: „Wat lijkt op een onschuldige voorkeur, verandert in racisme wanneer die is gebaseerd op stereotypen. Natuurlijk kun je vallen op vrouwen met een Aziatisch uiterlijk, maar het is iets anders als je ook bepaalde gedragingen verwacht. Dan reduceer je een persoon tot een seksuele fantasie. Verandering begint wanneer we ons hiervan bewust worden. Stel jezelf de vraag: waarom swipe ik eigenlijk naar links of naar rechts?”

Sexotisch wat van de hak op de tak

Eerlijk gezegd heeft deze Metro-kijker niet eerder bij de vraag van Kelly-Qian van Binsbergen stilgestaan. Maar goed, ze zal haar vragen (als die ervaringsdeskundige) niet voor niets hebben. Ze spreekt veel deskundigen, maar ook bijvoorbeeld een Aziatische dame die stelt dat ze zich altijd maar minderwaardig voelt. Zeker in de coronaperiode heeft zij „de heetste golf van discriminatie moeten meemaken”. De Chinezen hadden dat verdomde virus tenslotte in ons leven gebracht, zo was de gedachte.

Stel jezelf de vraag: waarom swipe ik eigenlijk naar links of naar rechts?

Sexotisch moet echter over seksueel racisme gaan, dus het springt wat van de hak op de tak. Omdat Kelly-Qian soms te maken heeft met het vooroordeel over Aziatische schaamlippen, bezoekt zij fotografe Hanna, die als missie ‘de schaamte om de schaamlippen weghalen’ heeft. De tv-maakster vertelt ook over mannen die haar zeggen ‘dat zij hun eerste Aziatische is’. „Dan voel ik me een zeldzame vogel, ontdekt door die man die daarvoor uren in de bosjes heeft gelegen.” Plots zijn we bij de VOC, die handelde in specerijen, maar ook in Aziatische vrouwen. Die werden bij de witte overheersers ‘hulpen in de huishouding-plus’, zullen we het maar noemen.

Vraag aan de uroloog zonder blikken of blozen

Kelly-Qian vertelt in Sexotisch dat mannen haast niet ‘op een Aziatisch uiterlijk’ kunnen vallen. Er zijn namelijk 2 miljard Aziaten en zeg nou zelf: een Chinese lijkt toch helemaal niet op een Indonesische?

In de docu bezoekt zij vanwege het vooroordeel ook uroloog Piet. Eenmaal ‘in de stijgbeugels’ flapt Kelly-Qian er tegen Piet zonder blikken of blozen uit: „Hallo, het schijnt dat Aziatische vrouwen een ontzettend strakke magische kut hebben die altijd wellustig is. Wilt u dat eens onderzoeken?” Alle credits voor Piet die nog even wat besmuikt lacht, maar dan „dat wil ik wel” zegt alsof hij antwoordt op de vraag of hij de groene afvalbak buiten wil zetten.

Wanneer valt het kwartje in Sexotisch?

Je begrijpt het ‘hak op de tak’ van Sexotisch ondertussen waarschijnlijk. Waar het Kelly-Qian van Binsbergen echt om gaat, is dat zij „haar kijkers ervan bewust wil maken dat ‘fetisjering’ schadelijke maatschappelijke stereotypen versterkt en bijdraagt aan racisme”. Dat klinkt als een mooi streven, maar Sexotisch is een beetje ingewikkeld.

Ondertussen valt de enorme openheid en eerlijkheid van Kelly-Qian te prijzen. Deze kijker zal daarom ook aan de twee andere afleveringen beginnen. Misschien valt bij de zoektocht naar ‘ebony’ en ‘arab’ het kwartje uiteindelijk.

Aantal blikken uit 5: 2,5

Sexotisch kun je vanaf vandaag (6 november) drie woensdagen om 21.20 uur bij Omroep Zwart op NPO 3 bekijken. Via NPO Start zijn alle afleveringen al te streamen.

