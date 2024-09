Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Libanon: meer dan dertig doden door luchtaanval Israël op Beiroet

Bij de Israëlische luchtaanvallen van vrijdag op Beiroet zijn zeker 37 mensen om het leven gekomen, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid zaterdag. Het dodental is daarmee verder opgelopen. Onder de doden zijn drie kinderen en zeven vrouwen. Tientallen anderen zijn gewond geraakt.

De aanval was gericht op een bijeenkomst van Hezbollah-commandanten van de elite-eenheid Radwan. De militante beweging meldde eerder al dat zestien van haar strijders zijn omgekomen, onder wie de twee topcommandanten Ibrahim Aqil en Ahmed Wahbi.

Ook op zaterdag vinden in beide richtingen nieuwe beschietingen plaats. Volgens Israël heeft Hezbollah negentig raketten afgeschoten richting Israël. Zelf zegt het Israëlische leger „duizenden” raketlanceerders van de Libanese groepering te hebben vernietigd.

Walkietalkies

De Libanese premier Najib Mikati heeft laten weten dat hij niet naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York reist na „de gruwelijke bloedbaden” in zijn land. De vergadering, waar veel staatshoofden en regeringsleiders bij aanwezig zijn, gaat dinsdag van start.

Eerder deze week werd Libanon getroffen door ontploffende drones en walkietalkies van Hezbollahleden. 37 mensen kwamen door die aanvallen om het leven, en duizenden anderen raakten gewond. Hezbollah gaat ervan uit dat Israël achter die aanvallen zat.

