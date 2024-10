Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Storm in Spanje en bakken regen waren vernietigend: hoe kon dat zo ontstaan?

Een vernietigende storm, ongekende regenval, overstromingen: Spanje heeft de afgelopen dagen qua weer iets doorstaan dat zelden gebeurt. Zeker 95 mensen vonden de dood. Hoe kan zoiets als die storm in Spanje eigenlijk ontstaan in een land waar dat men dat niet gewend is? Oud-weervrouw Helga van Leur kwam erover vertellen in talkshow Humberto.

Vandaag is bekendgemaakt dat extreme weerrampen steeds heviger zijn door de opwarming van de aarde. Genoeg mensen schreeuwen daar moord en brand over. ‘Weerrampen zijn van alle tijden’ wordt dan gezegd, net als ‘angstzaaierij’. Maar je zou deze week maar in Spanje zitten, als toerist of als inwoner. Zeker in de regio Valencia was het kommer en kwel. Daar vielen de meeste slachtoffers. In Spanje zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd.

Hoeveel regen kreeg Spanje nou te verduren?

In delen van Spanje viel 400 millimeter regen. Dat klinkt als ‘bakken uit de lucht’. „Maar hoeveel is 400 millimeter water eigenlijk?”, wilde presentator Humberto Tan gisteravond weten. Biologe en ex-weervrouw Helga van Leur: „Op sommige plekken is net zoveel regen gevallen als normaal gesproken in een heel jaar. En dat in acht uur tijd. Je moet je voorstellen, je ziet met de beelden van de straten ook al: het is oneffen terrein. Achter Valencia heb je bergen liggen van 1000 tot 1500 meter hoogte. Die hele luchtmassa die stoot daar tegenaan.” Van Leur wil maar zeggen dat de vele regen eigenlijk nergens heen kan, behalve naar die straten in Valencia.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

🚨 Devastating Floods in Eastern Spain 🚨 Eastern Spain faces severe flooding after days of torrential rain, with rescuers combing through debris and searching for missing residents. Thousands have been evacuated, and regions like Valencia and Murcia are heavily impacted. Roads,… pic.twitter.com/zAhn1E1dfM — North Horizon News (@Northhorizonews) October 31, 2024

Spanje kreeg te maken met ‘koude-put’

Maar hoe kan het dat zóveel regen in korte tijd valt, terwijl dat zelden het geval is?, wil Tan weten. Van Leur: „Dat heeft vooral te maken met de grote tegenstelling tussen de grond en de bovenlucht. Er is een ‘koude-put’ ontstaan, zoals wij dat noemen. Je hebt lagedrukgebieden aan de grond, maar die kun je ook op hoogte hebben. Dat is een ingesloten systeem waarin heel makkelijk buien ontstaan. Buien hebben een voedingsbodem nodig, namelijk warmte en vocht. Dat werd aangevoerd vanaf de Middellandse Zee.”

Op sommige plekken is net zoveel regen gevallen als normaal gesproken in een heel jaar. En dat in acht uur tijd.

„Ik heb even gekeken: het is heel lang boven normaal geweest, 2 graden warmer dan het eigenlijk zou mogen zijn. Ja, 2 graden maar… Maar toch is 2 graden veel, want in water zit heel veel energie als daar warmte in opgeslagen wordt. Als de bovenlucht dan heel koud is, wat vaak gebeurt in het najaar, dan worden de tegenstellingen heel groot. Hoe groter de temperatuurtegenstelling tussen de grond en de bovenlucht, hoe heftiger de buien. En zware windstoten, hagelstenen, onweer… Het water dat van boven valt is heel veel, maar dat moet ook ergens ‘onderweg’ kunnen.”

Spanje is niet zo aan extreem weer gewend als bijvoorbeeld de Verenigde Staten dat zijn, zoals onlangs met orkaan Milton. Helga van Leur geeft wel aan dat er uit voorzorg droge kanalen zijn gegraven, om overtollig water te kunnen afvoeren. Maar de regen van deze week was simpelweg veel te veel.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

“The Day After”😨 Apocalyptische beelden uit Valencia. Veel doden en vermisten in het ergste noodweer dat men zich daar kan herinneren… Sterkte aan alle slachtoffers en nabestaanden.#Spanje #noodweer #waterbom #klimaatverandering #coderood pic.twitter.com/X8e0HAYQJR — Aaf de Grote (@digitalaaf) October 30, 2024

‘De weg naar ons huis is weggeslagen’

De uitleg van de weervrouw klinkt als een theoretisch of wetenschappelijk verhaal. Wie met de praktijk te maken heeft, is de Nederlandse Leanne van Oostende. Zij woont in Alora, ten westen van Malaga. Humberto Tan kon haar spreken via een videoverbinding en vroeg of deze dame voor het extreme weer gewaarschuwd was. Van Oostende: „Nee, we zijn compleet overvallen. Als ik dit had geweten, dan had ik er echt wel voor gezorgd dat ik een volle ijskast had gehad. Maar nee, we waren hier compleet niet op voorbereid.”

🌧️ Situatie in Spanje Na het extreme noodweer in Spanje, is duidelijk dat er minstens 95 mensen zijn overleden. Reddingswerkers van het leger zoeken met speurhonden echter door naar overlevenden. Autoriteiten zeggen dat de kans op het vinden van overlevenden steeds kleiner wordt. De Spaanse premier Pedro Sánchez wordt na het dodelijke noodweer in zijn land vandaag verwacht in het rampgebied. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima leven mee met Spanje en de mensen die getroffen zijn en plaatsten een bericht op social media: „Wij delen het verdriet om de slachtoffers. In deze dagen vol angst en ontreddering leven wij mee met het Spaanse volk, waarmee wij ons zo verbonden voelen.”

Helikopters vliegen over om mensen te redden

De situatie bij Van Oostende momenteel: „De weg naar ons huis is weggeslagen. Alora is een gebied dat normaal gesproken heel erg droog is. Er is het afgelopen half jaar geen regen gevallen. Veel huizen in de bergen hebben hier toegangswegen door een soort droge rivierbedding. Die rivierbedding is nu een kolkende rivier geworden, waardoor mensen geen toegang tot hun huizen meer hebben. Ze zitten volledig afgesloten. Ze zitten op daken, auto’s zijn weggespoeld. Helikopters vliegen over om die mensen te redden. Sommige mensen zijn alles kwijt.”

In angst zat Leanne van Oostende niet echt, omdat zij dus niet was voorbereid. „Dat kwam daarna. Dan ben je bang dat je volledig afgesloten raakt van de rest van de wereld. Dan heb je geen elektriciteit om je telefoon op te laten en geen wifi. Dan denk je: kun je we straks nog wel mensen bereiken? En: hoe lang gaat dit duren en hoe lang zitten we hier vast?” De angst is verdwenen, want de Nederlandse heeft inmiddels dus elektriciteit en internet.

Reacties