Jonge generatie heeft uitgaven amper door: tips om te besparen op Wereldbespaardag

Heb jij weleens moeite om dat bekende einde van de maand te halen omdat je misschien wel ongemerkt te veel geld hebt uitgegeven? Je bent niet de enige: zeker de jonge generatie van 18-34 jaar blijkt volgens onderzoek vaak niet door te hebben hoeveel ze eigenlijk uitgeven. Omdat het vandaag Wereldbespaardag is: een waslijst aan tips om een beetje slim te besparen. Metro sprak daarvoor het Nibud.

Wereldspaardag bestaat sinds de eerste editie in 1924 precies honderd jaar trouwens, maar dat is iets anders. Het gaat dan om het aanvullen ‘van de spaarpot’ en hoe je dat handig kunt doen (Metro heeft eigen rubriek De Spaarrekening over het bedrag op de bankrekening van Nederlanders). Maar vandaag is het Wereldbespaardag en gaat het om hoe je je uitgavenpatroon beter in de hand kunt houden. Oftewel: hoe geef je (eindelijk eens) wat minder uit?

Jongeren hebben van uitgaven soms geen idee

‘Onderzoek: jongere generatie heeft niet door hoeveel ze uitgeven’ kopte een persbericht van fondsenbank MeDirect deze week. Het gaat dan om de leeftijdscategorie 18-34 jaar. Onderzoek laat zien dat negen op de tien jongeren uit die groep ‘denkt gemiddeld of zelfs minder dan gemiddeld uit te geven’. Bijna een derde (30 procent) van de leeftijdscategorie geeft maandelijks meer dan 500 euro uit zonder dat het vooraf ergens specifiek voor nodig was.

Wereldbespaardag en extra besparen is voor deze jonge generatie dus een prima plan. Maar dat kan gelden voor iedereen die z’n knip vaak wat te leeg vindt natuurlijk. Metro‘s wekelijkse Geld maakt (niet) gelukkig kun je ook altijd nog lezen. Daarin vind je regelmatig handige of bijzondere inzichten.

Voor deze Wereldbespaardag spraken we echter met het Nibud, het onafhankelijke Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.

Veel mensen al aan het besparen geslagen

Max Pijnenburg, woordvoerder bij het Nibud, heeft eerst goed en slecht nieuws tegelijk: „Door de inflatie zijn veel mensen de afgelopen tijd al aan de slag gegaan met besparen. Op de boodschappen bijvoorbeeld, mensen zijn er tegenwoordig toch wat meer mee bezig. Aan de andere kant: als je al een besparingsronde hebt gedaan, wordt het steeds moeilijker om iets te vinden om nog meer te besparen.”

Vertellen over geld, sparen en besparen is voor Pijnenburg dagelijkse kost, dus als je hem goede tips vraagt als het om besparen vanaf Wereldbespaardag gaat, schudt hij er vier behoorlijk soepel uit zijn mouw. Die zetten we hier op een rij, met daaronder nog een flinke lijst korte tips waarmee je misschien je voordeel kunt doen als je ze even doorneemt.

Stille abonnementen die steeds duurder worden

Max Pijnenburg: „Mijn eerste tip is altijd ‘maak een bespaarplan’. Dat is belangrijk omdat er dan een gedachte achter zit als je met besparen aan de slag gaat. Het is de basis. Op de website van het Nibud kun je daarvoor een stappenplan vinden, maar je kunt er ook zelf eentje bedenken die bij je past natuurlijk.”

Tip twee van Pijnenburg gaat over abonnementen: „Zet die eens op een rij en bekijk vooral je stille abonnementen. Die kunnen jaarlijks, zonder dat je het eigenlijk weet, weer duurder worden. Weet jij hoeveel je abonnement voor de sportschool volgend jaar kost?” Dan komt Pijnenburg op de boodschappen, voor veel mensen een behoorlijk struikelblok (maar niet álle boodschappen worden duurder!). „Maak voor je boodschappen een weekplanning en shop aanbiedingen bij verschillende supermarkten in plaats van ‘die ene’. Kook vervolgens grotere porties, zodat je er twee keer van kunt eten of je vriest nog een maaltje in.”

Besparen door verleidingen te weerstaan

Tip vier van Pijnenburg is tot slot een meer algemene tip die de eerder genoemde jongerengeneratie 18-34 jaar goed kan gebruiken: „Probeer je uitgavenpatroon aan te passen en meer na te denken over aankopen. Pak niet meteen wat je ziet omdat het zo leuk is, maar slaap daar dan eerst een nachtje over. Oftewel: wees bestand tegen verleidingen, financiële weerbaarheid noemen we dat. Ik weet dat het veel gemakkelijker is om (online) aankopen te doen dan dertig jaar geleden, maar toch… Het helpt om te besparen.”

Lijst met korte tips om te besparen

Max Pijnenburg zette vanuit het Nibud op verzoek van Metro de volgende lijst tips om te besparen voor Wereldbespaardag op een rij. „Ik denk dat je hiermee wel succes boekt.”

Snel besparen op vaste lasten, zoals de huur, hypotheek of energierekening is lastig. Maar voor de langere termijn kan het wel veel opleveren. Ook kun je proberen de woonkosten te verlagen, door zuiniger met energie om te gaan of te kijken naar goedkopere verzekeringen.

Er zijn uitgaven die mogen en uitgaven die moeten. Het snelst bespaar je op uitgaven die mogen, bijvoorbeeld naar de bioscoop, cadeautjes, uit eten gaan, abonnementen, gadgets. Maak een lijstje met uitgaven die je belangrijk vindt en uitgaven die je minder belangrijk vindt.

Stel vooraf een budget vast en hou je daaraan als je niet meer dan een bepaald bedrag uit wilt geven.

Vergelijk de prijzen. Er zijn vergelijkings- of aanbiedingssites die hierbij helpen. Vergelijk bijvoorbeeld de prijs per kilo of per liter van een product. Pas dan weet je of het ene merk duurder is dan het andere.

Samen delen om te besparen

Samen delen komt steeds vaker voor. Denk bijvoorbeeld aan het delen van gereedschap met de buren of familie. Het ruilen van producten zoals bij een kledingruil, of deelsystemen voor auto’s en boeken. Zo hoef je niet alles zelf te kopen.

Wacht op de uitverkoop of koop in het ‘verkeerde’ seizoen. Na de kerstdagen zijn veel feestspullen volop in de aanbieding en na de zomervakantie de campingspullen.

Doe geen boodschappen op een lege maag. Met trek is het een stuk aantrekkelijker om extraatjes in je boodschappenkar te doen.

Hebben je wasmachine en vaatwasser een eco-knop of eco-stand, gebruik die dan in plaats van het gewone programma. De was duurt langer, maar kost minder stroom. De eco-stand is 30 procent zuiniger dan het gewone wasprogramma op 40 of 60 graden.

Verwarming een graad lager

De meeste wasmiddelen werken heel goed bij lagere temperaturen. Maak er een gewoonte van om zo veel mogelijk op 30 graden te wassen.

De verwarming een graad lager zetten bespaart ongeveer 7 procent op je energierekening voor verwarmen.

Douche je vijf minuten in plaats van gemiddeld acht minuten, dan bespaart een gemiddeld huishouden ongeveer 65 euro per jaar.

Met een waterbesparende douchekop bespaart een gemiddeld huishouden jaarlijks ongeveer 60 euro.





