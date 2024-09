Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Laatste woorden van bemanning onderzeeër Titan voor het eerst naar buiten gebracht: ‘Alles is in orde’

„Alles is in orde.” Dat waren de laatste woorden van de bemanning van de Titan, de onderzeeër die vorig jaar implodeerde in de Atlantische Oceaan. Ook is er voor het eerst een foto getoond van het wrak dat op bijna 4000 meter diepte ligt.

Dat gebeurde tijdens een hoorzitting van de Amerikaanse kustwacht over het incident waarbij alle vijf de opvarenden omkwamen. Die hoorzitting moet onder meer licht werpen op de oorzaak van de ramp. Ook moet duidelijk worden wie ervoor verantwoordelijk is. Onder andere personeel van OceanGate, het bedrijf achter de Titan, getuigt.

Contact met moederschip verbroken

Door een reconstructie van de fatale duik, die de Amerikaanse kustwacht maakte, werd ook duidelijk wat de laatste woorden van de bemanning van de onderzeeër waren. Het contact tussen de Titan en moederschip Polar Prince werd verbroken na een reeks vragen over het gewicht en de diepte van de onderzeeër, terwijl die bezig was aan de afdaling.

De Polar Prince vroeg meerdere keren aan de bemanning van de Titan of ze het hulpschip nog op het display aan boord konden zien. Opvallend genoeg werd er in het laatste bericht dat de Titan verstuurde, slechts enkele seconden voordat het vaartuig implodeerde, niet gesproken over een noodsituatie: „Alles is in orde.”

Voor het eerst beeld van de Titan

Tijdens de hoorzitting werd ook voor het eerst een beeld getoond van het wrak van de Titan. Dat werd gemaakt door een onbemande duikboot van Pelagic Research Services, een bedrijf dat gespecialiseerd is in zeebodemonderzoek. Op de foto is te zien dat de staart van de Titan op de bodem van de Atlantische Oceaan ligt, op maar liefst 3775 meter diepte.

De Titan implodeerde vorig jaar juni op weg naar het gezonken passagiersschip Titanic. Vijf inzittenden, onder wie ook de baas van OceanGate, kwamen om het leven. De Amerikaanse kustwacht doet onderzoek naar het incident om de oorzaak te achterhalen. De komende weken worden tientallen getuigen gehoord.

Zorgen over veiligheid

Over de Titan en het veiligheidsbeleid van OceanGate waren al langer zorgen. Zo zou de onderzeeër al langer kampen met technische problemen. Ook werd het vaartuig een deel van de winter onbeschermd in een koude opslagplaats gestald en zou de duikboot twee weken voor de fatale missie „deels zijn gezonken”. Meerdere voormalige personeelsleden van OceanGate vertelden tijdens de hoorzitting dat hun bedenkingen rond de veiligheid van de Titan werden weggewuifd.

